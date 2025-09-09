Dal 4 ottobre “Aiuto Compiti” ritorna protagonista a Nichelino

L'autunno bussa alle porte, la scuola ricomincia e così l’Associazione Idea – Resistenza Culturale è pronta a far ripartire il progetto “Aiuto Compiti”, che avrà inizio sabato 4 ottobre a Nichelino presso la biblioteca civica “Giovanni Arpino”.

Inclusione e integrazione

Da anni l’Associazione si impegna nella creazione e nella promozione di attività dedicate alle fasce più fragili della comunità, offrendo spazi di sostegno, crescita e partecipazione. Con “Aiuto Compiti”, bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole primarie e secondarie potranno contare su un supporto gratuito nello studio, grazie alla presenza delle volontarie e dei volontari.

Le differenze diventano risorse

L’iniziativa non si limita al semplice supporto scolastico: rappresenta un luogo di accoglienza, incontro e dialogo, dove le differenze diventano risorsa e dove il diritto allo studio si intreccia con il diritto a sentirsi parte di una comunità. In particolare, il progetto vuole favorire l’inclusione dei minori di origine straniera e delle loro famiglie, creando un ambiente dove lingue, culture e storie diverse possano convivere e arricchirsi reciprocamente.

Occasione di crescita

“Crediamo che l’istruzione sia uno strumento fondamentale di emancipazione e integrazione. Con l'Aiuto Compiti vogliamo offrire a tutti i bambini e ragazzi un’occasione di crescita, indipendentemente dalle loro condizioni sociali o dal paese di provenienza”, ha spiegato Paolo Coniglio, referente dell’Associazione Idea.

Per informazioni e iscrizioni: 3516054100