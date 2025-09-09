Alloggi con infiltrazioni e porte rotte: "Riattivare lo sportello Atc di Mirafiori nord"

Riattivare lo sportello Atc a Mirafiori nord, utilizzando eventualmente i locali commerciali di proprietà dell'Agenzia oggi sfitti nel complesso di via Dina e via De Bernardi. La proposta arriva dal segretario metropolitano del Pd Marcello Mazzù che, insieme al collega dei Giovani Democratici Federico Raia, ha inviato una lettera al presidente Maurizio Pedrini.

I problemi

Una richiesta arrivata anche dai residenti delle case popolari di quest'angolo della Circoscrizione 2, che da un anno segnalano una serie di criticità che rendono la vita quotidiana difficile. Oltre alla chiusura degli sportelli territoriali, anche la condizione fatiscente di alcuni alloggi con infiltrazioni d'acqua, così come quella degli androni con portoni e cancellate rotte.

"Sovraccarico di richieste allo sportello centrale"

A questo si aggiunge l'assenza di un referente diretto e facilmente raggiungibile per le pratiche ed emergenze quotidiane. "La situazione attuale - con la presenza del solo sportello centrale incaricato di coprire l'intera città - comporta inevitabilmente un sovraccarico di richieste, tempi di attesa lunghi e un progressivo allontanamento tra ATC ed i cittadini" sottolineano Raia e Mazzù.

La richiesta quindi è di riattivare lo sportello nel quadrante di Mirafiori nord, per restituire anche agli abitanti un punto fisico di riferimento.