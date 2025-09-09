 / S. Paolo / Cit Turin

Parco Ruffini, spunta una discarica abusiva vicino ai campi da tennis

Cumuli di rifiuti e bombole di gas. Scanavino: “Serve un intervento immediato di bonifica"

La discarica presente al parco Ruffini

Una discarica a cielo aperto all’interno del parco Ruffini, a pochi metri dai campi da tennis, lato corso Brunelleschi. Cumuli di rifiuti abbandonati, ingombranti e persino bombole di gas, che rappresentano un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, sono stati segnalati dai cittadini e fotografati nelle ultime ore.

L’area verde, una delle più frequentate della città da sportivi e famiglie, si ritrova così deturpata e minacciata dal degrado.

La denuncia di Scanavino

Sulla vicenda è intervenuto Davide Scanavino, capogruppo di Torino Bellissima in Circoscrizione 3, che ha espresso forte preoccupazione: “Quello che sta accadendo al Parco Ruffini è inaccettabile - spiega -. Una discarica abusiva proprio a ridosso dei campi da tennis, con addirittura bombole di gas lasciate incustodite. Una situazione che non solo degrada il parco, ma mette a rischio la sicurezza dei cittadini. Chiediamo un intervento immediato di bonifica e un rafforzamento dei controlli per evitare che episodi simili si ripetano”.

