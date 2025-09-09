Corsa solidale alla Pellerina: lo sport a sostegno dei genitori separati

Una mattinata di sport e solidarietà per costruire un futuro più inclusivo. Domenica 14 settembre alle 10, al Parco della Pellerina, si terrà una corsa non competitiva e camminata sportiva organizzata nell’ambito della Festa dello Sport.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la parrocchia Stimmate di San Francesco d’Assisi, la sezione atletica della Polizia di Stato e l’associazione Giannone Running Asd, con un obiettivo concreto: raccogliere fondi per sostenere la realizzazione della Casa dei genitori separati in difficoltà, in costruzione in via Ascoli 34.

Un progetto sociale unico in città

La Casa dei genitori separati rappresenta un progetto innovativo e di grande valore sociale, sostenuto da molte realtà private del territorio. L’iniziativa punta a offrire un alloggio temporaneo e un supporto concreto a padri e madri che, dopo una separazione, si trovano in condizioni di fragilità economica e abitativa.

“È un modo per dare dignità e una possibilità di ripartenza a tante persone che vivono una fase delicata della propria vita”, spiegano gli organizzatori.

Lo sport come strumento di solidarietà

La corsa alla Pellerina non sarà una gara, ma un’occasione aperta a tutti: famiglie, giovani, atleti e semplici appassionati di camminata sportiva. L’iscrizione prevede una libera offerta che sarà interamente devoluta al progetto della Casa.