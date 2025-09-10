One Way Memories: al via la nuova stagione dell’Orchestra Filarmonica che raddoppia i concerti da camera

One Way Memories è il titolo della nuova stagione dell’Orchestra Filarmonica di Torino che si aprirà il 21 ottobre e si concluderà il 26 maggio.

Il tema della memoria è al centro degli otto concerti che si svolgeranno al Conservatorio Verdi. “Memories non è solo uno sguardo sul passato ma una chiamata gentile a ricostruire senso e comunità” spiega il direttore Giampaolo Pretto.

Sul palco insieme a lui e al maestro concertatore Sergio Lamberti saliranno quest’anno sul palco quattro giovani artisti solisti Erica Piccotti, Leonid Surkov, il Trio Concept e Hans Christian Aavik che entrano ufficialmente nella Oft Family.

Due le novità principali: l’ingresso in stagione di due giovani orchestre ospiti, l’Orchestra Giovanile Eclettica e l’Orchestra Suzuki; il raddoppio della rassegna da camera dal titolo Officina che passa da quattro a otto concerti e che si svolgeranno a Cascina Roccafranca.

“Abbiamo voluto dare più spazio ai giovani perché crediamo in loro e anche in questo senso abbiamo raddoppiato i concerti da camera. Concerti che saranno come sempre con una formula ‘leggera’ da un’ora per stare al passo con i tempi che cambiano”, conclude Pretto.

Per info: www.oft.it