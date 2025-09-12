 / Viabilità e trasporti

12 settembre 2025

Nuove barriere, asfaltature e sistemazione della sede stradale sulla provinciale 197 del Colle del Lys

Gli interventi lungo la provinciale 197

Sulla Strada Provinciale 197 del Colle del Lys sono in corso i lavori per la collocazione di nuove barriere stradali in acciaio corten tra il km 22+600 e il km 29+800. Le barriere vengono sistemate in alcuni tratti sul rilevato stradale e in altri su banchettoni in cemento armato. Si sta anche procedendo alla sostituzione di alcune protezioni laterali ammalorate.

Al km 29+800 circa è prevista la rimozione delle barriere stradali e di parte della muratura dei ponticelli esistenti, al fine di realizzare l’allargamento della sede viabile, che avrà nuovi cordoli in cemento armato e nuove barriere stradali in corten.

Nella stagione estiva si sono conclusi gli interventi di bitumatura di diversi tratti della SP 197. È anche previsto il completamento della sistemazione del piazzale del Colle del Lys, con nuove opere di cordolatura, un nuovo attraversamento pedonale con illuminazione dedicata, la nuova segnaletica orizzontale e verticale e nuove barriere stradali.

“La Provinciale 197 è l’unico collegamento diretto tra la Valle di Susa e le Valli di Lanzo ed è un’arteria di notevole rilevanza turistica, che serve un territorio alpino interessante e ricco di storia: basti pensare all’Ecomuseo della Resistenza, che ha sede al Colle del Lys. - sottolinea il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo – Per questo l'impegno economico del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino per i lavori è rilevante: parliamo di 650.000 euro, finanziati con i proventi derivanti dai canoni idrici che sono stati erogati dalla Regione Piemonte per l’annualità 2021”.

