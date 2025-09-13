Stazione metro di Porta Susa chiusa temporaneamente per manifestazione pro-Pal

La stazione della metropolitana di Porta Susa è stata temporaneamente chiusa a partire dalle 15.30 di oggi a causa di una manifestazione pro-Pal in corso nelle aree limitrofe. La decisione è arrivata su richiesta delle autorità, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La chiusura riguarda sia la salita che la discesa dei passeggeri.

Nonostante lo stop, i treni della linea 1 continuano a circolare regolarmente, garantendo il servizio sulle altre fermate della tratta.

Al momento non sono state comunicate informazioni sulla durata della chiusura. L’azienda di trasporto invita i passeggeri a seguire i canali ufficiali per gli aggiornamenti in tempo reale e a programmare i propri spostamenti utilizzando le fermate alternative più vicine.