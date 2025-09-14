Confartigianato Torino lancia l'allarme: "Imprese sempre più vecchie e senza eredi"

L’analisi demografica dell’artigianato piemontese ci restituisce una fotografia fosca e preoccupante: il settore sta attraversando una metamorfosi profonda e silenziosa, ma dagli effetti dirompenti. I dati del Registro imprese delle Camere di commercio piemontesi ci dicono che nel 2024 il tessuto artigiano ha registrato una contrazione in termini di nati-mortalità. (Le imprese artigiane nate sul territorio piemontese nel corso del 2024 sono state 7.575, 388 in meno rispetto al 2023. Nello stesso periodo sono 8.153 le realtà che hanno cessato la propria attività (al netto delle cancellazioni d’ufficio), 171 in più rispetto all’anno precedente).

Sempre meno under 35, sempre più over 60

Ma ciò che preoccupa di più non è solo il numero, quanto l’età dei titolari delle imprese. Il bilancio dell'’ultimo decennio ha visto sparire in Piemonte 8.775 attività guidate da under 35, portando il numero complessivo delle imprese giovanili da 45.305 del 2014 alle 36.530 di dicembre 2024. Inoltre, l’età media dei lavoratori e degli imprenditori dal 2019 a oggi si è alzata di due anni.

Una fetta rilevante delle imprese è guidata da imprenditori over 60. Un problema che caratterizza tutte le pmi italiane in cui solo il 30% dei business sopravvive nel passaggio dalla prima alla seconda generazione, il 12% dalla seconda alla terza e appena il 4% dalla terza alla quarta generazione.

Ad avviare un’attività imprenditoriale in Italia sono per lo più gli stranieri. Negli ultimi dieci anni (2013-2023) l’area metropolitana di Torino ha registrato un aumento delle aziende a guida straniera di 9.313 unità. Inoltre, ad incidere ulteriormente sulla demografia artigiana è la glaciazione demografica: il Piemonte tra il 2014 e il 2024 l’andamento della popolazione tra 15-34 anni passa da 845.765 a 833.902 (-11.863).

L'allarme di Confartigianato: "Futuro a rischio"

"Una trasformazione che potrebbe compromettere il futuro del settore, se non si interviene per rendere attrattiva la professione e facilitare il passaggio generazionale – commenta Dino De Santis, Presidente di Confartigianato Torino - È necessario un intervento organico che preveda anche sgravi fiscali, non solo nel passaggio fra parenti o affini, ma anche dal titolare anziano a un dipendente esperto disponibile a rilevare l’attività. Su questo aspetto la nostra associazione opera da più di anno con il progetto Val.E -valore ed esperienza - con il quale mette a disposizione gratuitamente un team di esperti per aiutare gli artigiani che vogliono realizzare il passaggio generazionale".

“Alle Istituzioni - conclude De Santis - sollecitiamo l’introduzione della neutralità fiscale per le cessioni d’azienda a titolo oneroso; per favorire la trasmissione d’impresa occorrono incentivi simili a quelli previsti per le start up. L’alternanza scuola-lavoro che avrebbe potuto ridurre il divario tra azienda e nuove generazioni e far incontrare il sapere e il saper fare non ha funzionato al meglio e necessita di adeguamenti normativi che la rendano attrattiva per i giovani e per le imprese. L’approccio corretto per indirizzare le giovani generazioni nel mondo delle professioni artigiane consiste in un mix di interventi di sostegno per le imprese che si accollano l’onere formativo, di indirizzo culturale nelle scuole a partire da quelle dell’obbligo, di semplificazione della complessità nella gestione di una attività artigiana dovuta al coacervo di norme, balzelli, adempimenti burocratici che soffocano la libera iniziativa imprenditoriale”.