Domenico Giampà è dirigente del Commissariato distaccato di Polizia "Ivrea e Banchette"

Domenico Giampà, Commissario Capo della Polizia di Stato, da oggi assume la dirigenza del Commissariato distaccato di Polizia “Ivrea e Banchette”.

34 anni, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Trento, nel 2017 è entrato in Polizia vincendo il concorso da Commissario.

Frequenta la Scuola Superiore di Polizia a Roma dove consegue anche il master di II livello in “Scienze della Pubblica Sicurezza” presso l’Università “La Sapienza”.

Nel 2019 viene assegnato all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Torino ricoprendo il delicato incaricato di responsabile della sezione “Ordine e Sicurezza Pubblica”.

In tale ambito, cura la pianificazione di articolati servizi di ordine pubblico e di grandi eventi come le “Atp Finals”, l’“Eurovision Song Contest”, le Universiadi e gli “Special Olympics Games”.

Ha seguito l’organizzazione di complessi meeting internazionali svoltisi nel territorio torinese, tra cui il vertice del G7 “Clima, Energia e Ambiente” e la Riunione dei Ministri degli Esteri del Consiglio d’Europa.

E’ stato componente del Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.) delle gare calcistiche della Juventus F.C. e del Torino F.C., incluse quelle di Champions League e Coppa Italia.



