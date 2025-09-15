 / Attualità

15 settembre 2025

Grugliasco fa il pieno di energia con la 13esima edizione dello Sport Day

Grande partecipazione di famiglie, bambini e giovani al Parco Porporati

Grande partecipazione al Parco Porporati di Grugliasco per la 13ª edizione dello Sport Day: una giornata intera di sport, musica e divertimento che ha richiamato centinaia di famiglie, bambini e giovani.

Lo sport è una dimensione essenziale nella vita dei nostri giovani - affermano Il Sindaco Emanuele Gaito e l'Assessore allo Sport Luciano Lopedote - Racchiude valori fondamentali che aiutano ragazzi e ragazze nel loro percorso di crescita. Svolgere un'attività sportiva non significa solo mantenersi in forma, ma incarna il lavoro di squadra, il rispetto delle regole e degli avversari, e insegna ad accettare le sconfitte. Lo sport è anche uno strumento di coesione sociale: attraverso il lavoro quotidiano degli operatori sportivi si possono prevenire situazioni di marginalità, con importanti ricadute positive per il nostro territorio. Ringraziamo tutte le realtà che, partecipando a Sport Day 2025, hanno fatto conoscere alle famiglie le loro attività e regalato a tutti noi una giornata di divertimento e spensieratezza. Proprio per sottolineare il loro impegno, quest’anno abbiamo premiato le associazioni e gli atleti che, durante la scorsa stagione, si sono distinti nelle rispettive discipline salendo sul podio. Un grazie speciale anche a tutte le persone che hanno contribuito all’organizzazione di questo splendido evento”.

Per l’occasione, il parco si è trasformato in un villaggio sportivo e musicale a cielo aperto: decine di discipline da provare liberamente, spettacoli musicali dal vivo e momenti speciali come le premiazioni degli atleti locali e del torneo Go Sport.

L'evento è stato organizzato dalla società Le Serre in collaborazione con Wellink, con il patrocinio del Comune di Grugliasco e il supporto del title sponsor Decathlon. Lo Sport Day si conferma un appuntamento che unisce sport, socialità e comunità.

