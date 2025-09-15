Marco De Nunzio è il nuovo Vicario del Questore

Il nuovo Vicario del Questore, Primo Dirigente della Polizia di Stato, è Marco De Nunzio, che da oggi ricopre il prestigioso incarico, finora ricoperto da Luigi Mitola, recentemente promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato.

Leccese, 51 anni, dopo la laurea in giurisprudenza conseguita all’Università degli Studi di Bari, il Dott. De Nunzio è entrato in Polizia nel 1997 venendo assegnato, dapprima, al Reparto Mobile di Padova e, successivamente, alla Questura di Milano. Qui ha svolto importanti funzioni investigative presso la Squadra Mobile ove è stato responsabile delle sezioni Antirapina, Omicidi, Anticorruzione e Criminalità Organizzata diventandone il Vice Dirigente. Ha diretto indagini su oltre trenta omicidi, diverse rapine di rilievo e coordinato complesse indagini in tema di criminalità organizzata che hanno consentito di disarticolare le “locali” di ’ndrangheta di alcuni comuni dell’hinterland milanese.

Le sue spiccate doti da investigatore si sono ulteriormente affinate durante i molteplici master e corsi professionali svolti, tra cui quello di Alta Formazione presso la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia. La formazione acquisita è stata valorizzata con diversi incarichi di docenza presso prestigiose Università della città meneghina.

Dopo la promozione a Primo Dirigente, si è occupato di violenza di genere e misure di Prevenzione dirigendo la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Bergamo e poi della Questura di Monza e della Brianza, ove ha avviato innovativi percorsi di tutela delle vittime. Nel 2023 è stato nominato Vicario del Questore della provincia di Andria Barletta e Trani, ove si è occupato di gestione delle risorse umane e strumentali e dell’ordine pubblico.