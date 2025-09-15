Ancora una vittima sulle montagne piemontesi: escursionista torinese muore a 61 anni in alta valle Stura

Ancora una tragedia sulle montagne cuneesi. In alta Valle Stura sono in corso le attività di recupero del corpo di un escursionista, un 61enne torinese, le cui ricerche erano scattate nella tarda serata di domenica.

I soccorritori, allertati poco dopo le 22 dalla moglie dell'uomo, hanno potuto utilizzare i dati forniti da un'applicazione in possesso del disperso che ne hanno consentito la localizzazione.

Al lavoro la squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, UCL, SAF e TAS, soccorso alpino che, dopo avere ritrovato l'auto in località Baraccone di Sant'Anna di Vinadio hanno individuato attorno alle 2 di notte il 61enne, scivolato in una zona impervia tra i monti Ciastella e Lausa Bruna, a quota 2.300 metri.

In corso l'intervento dell'elicottero proveniente da Torino. Sul posto anche gli uomini della Guardia di Finanza oltre al medico legale.

