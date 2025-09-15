Il Porcino torna protagonista a Giaveno con Fungo in Festa e Fiera Regionale

Il Re dei funghi torna a Giaveno per la 44esima volta. Si tratta ovviamente del porcino e sarà il protagonista - ma non l'unico - di "Fungo in Festa", l'evento che dal 3 ottobre accompagnerà la Val Sangone fino alla Fiera Regionale del fungo porcino del 12 ottobre.

Fiera che, dal 2026, diventerà Nazionale, come annunciato dal sindaco di Giaveno Stefano Olocco durante la presentazione delle novità di Fungo in Festa. "Ogni anno aggiungiamo eventi e collaborazioni grazie alle tante realtà del territorio come imprese e associazioni - ha spiegato - Un programma vastissimo saprà soddisfare il palato, con una stagione del porcino iniziata benissimo nei nostri boschi, ma anche la curiosità, la voglia di divertimento e la cultura".

Si inizia venerdì 3 ottobre

Venerdì 3 ottobre la festa inizierà con l'apertura del PalaFungo in piazza Monsignor del Bosco a cura della Proloco di Giaveno, dove ci saranno cene con menù a base di funghi, anche vegetariani, senza glutine e per bambini.

"Con l'arrivo dell'autunno a Giaveno è tempo di funghi - ha commentato Ivana Usseglio, presidente della Proloco Giaveno - e il nostro re del bosco si presta per appuntamenti enogastronomici, mercato dei funghi locali, mostre, spettacoli, concerti. La Proloco da sempre organizza, in collaborazione con il Comune e l'ufficio turistico, Fungo in Festa per fare conoscere e rispettare i luoghi in cui si trovano i nostri prelibati funghi porcini e non solo".

Sabato 4 ottobre si terrà il 5° Convegno del Fungo Porcino di Giaveno, con al centro il tema della montagna e la conservazione degli ecosistemi. Il 5 si proseguirà con la Fiera Commerciale d'Autunno e la Fiera Agricola.

Tutti gli eventi in calendario

Il 7 ottobre sarà il momento del sociale con la cena Fungo Solidale a opera del Gruppo Alpini Giaveno Valgioie insieme con Pro Loco di Giaveno, Associazione 100% Valsangone e Gruppo Patchwork Americano dell'U3 Giaveno Valsangone. Il ricavato sarà devoluto all'associazione Si può fare, che promuove l'integrazione e il benessere delle persone con vulnerabilità per favorire lo sviluppo dell'autonomia personale.

Sabato 11 sarà inaugurato un nuovo sentiero, il "Sentiero dei Semplici", con un percorso da 4 km e uno da 7km, più impegnativo.

Il giorno della Fiera, infine, il centro di Giaveno sarà invasi da stand per degustazioni e assaggi, banchi di prodotti artigianali, mercato, musica, mostra fotografica, aperture del Museo del Fungo e del Museo Alessandri. Saranno premiati i boulajour - i cercatori di funghi locali - e si chiuderà con la caccia al tesoro nel Borgo dei Funghetti.

I commenti

"Il cercatore di funghi - ha commentato l'assessore regionale al Bilancio e allo sviluppo delle Attività produttive Andrea Tronzano - come tutte le attività ha bisogno di ricambio generazionale, senza questo finisce. Oltre a essere diletto è un lavoro e un settore economico: qua il ricambio generazionale c'è per l'ottimo lavoro fatto".

"È importante quello che fanno con le scuole - ha dichiarato l'assessore regionale agli Enti Locali Enrico Bussalino - dobbiamo fare capire ai ragazzi che la natura è vita ed è economia e che il bosco deve essere tutelato, valorizzato e mantenuto".

Infine, sempre domenica 12 ottobre piazza Mautino ospiterà Cà del Güst, per parlare di cucina popolare di montagna e di rifugi attraverso laboratori, show cooking, talk show con produttori, ristoratori, chef, sommelier, artigiani.