Caos piazza Baldissera, Lo Russo: "Mi scuso per i disagi, ma i lavori andavano fatti"

"Mi scuso con tutti i cittadini che devono vivere i disagi, ma i lavori in piazza Baldissera andavano fatti". Così il sindaco Stefano Lo Russo è intervenuto questa ai microfoni To-Radio sul cantiere in corso, che in 13 mesi di lavori cambierà totalmente aspetto a quest'angolo di Torino nord, da rotatoria ad incrocio controllato da sei semafori per gestire meglio i flussi di traffico.

Code e ingorghi

Se l'inizio degli interventi non era stato segnato da particolare problemi, con il rientro dalle vacanze estive in piazza Baldissera si sono registrati pesanti disagi. Ingorghi, code chilometriche, passanti che prendono il posto dei vigili urbani per fare passare un'ambulanza.

4 linee bus deviate

E così GTT, in accordo con il Comune, è corso ai ripari deviando da lunedì scorso 4 linee bus che attraversano quell'intricatissimo nodo: la decisione riguarda le linee 10N, 46, 52 e 67 festiva. E così oggi per il caos patito dagli automobilisti e cittadini il sindaco Lo Russo ha chiesto nuovamente scusa, così come per quelli vissuti per il sottopasso del Lingotto.

Disagi per il sottopasso del Lingotto

"Non abbiamo alternative" ha chiarito, per oggi aggiungere: "Purtroppo durante l'esecuzione dei lavori ci sono dei disagi, ne siamo pienamente consapevoli. Ma quegli interventi andavano fatti. Io mi scuso anche per la lunghezza del cantiere del Lingotto, ma quel sottopasso non veniva manutenuto da trent'anni".

"Adesso - ha proseguito - il tunnel è stato messo in sicurezza, con dei lavori importantissimi dal punto di vista strutturale. Io credo che negli occhi noi tutti abbiamo ben chiaro cosa vuol dire non fare le manutenzioni sulle strade: pensiamo alla tragedia del ponte Morandi".