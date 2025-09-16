Englaro, Arian Levi, Selassie: tre donne entrano nella toponomastica torinese

Con l’ufficializzazione dell’intitolazione della sala al secondo piano di Palazzo civico - un tempo Sala Matrimoni - dedicata ad Alberto Musy si è aperta la riunione della Commissione Toponomastica che oggi pomeriggio ha approvato tre intitolazioni.

Con domanda della figlia Valentina, la targa in memoria di Gipo Farassino apposta sulla facciata dell’abitazione in via Cuneo 6 cambia testo: lo ricorderà come ‘chansonnier e poeta’ e non più come artista generico.

Proposta da Ahmed Abdullahi (Pd), sarà intitolata a Romane Work Haile Selassie (Etiopia 1913 - Torino 1940) - primogenita di Haile Selassie, ultimo imperatore di Etiopia - l’area verde di via Uffreduzzi angolo via Arduino nella Circoscrizione 8.

Nasce il giardino Giorgina Arian Levi (Torino 1910-2011) nell’area verde di via Revello angolo corso Vittorio Emanuele II° nella Circoscrizione Tre. La richiesta di Pierino Crema (Pd) ricorda la figura della docente, giornalista e politica insignita all’età di cent’anni del Sigillo Civico di Torino.

È stata accolta la richiesta dei consiglieri Silvio Viale e Angelo Catanzaro per ricordare Eluana Englaro, simbolo delle battaglie per il diritto alla scelta di fine vita: le sarà intitolata una passeggiata in via Meucci, nel tratto da via Confienza a corso Galileo Ferraris.