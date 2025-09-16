Torino favorisce l'attribuzione gratuita di pec per i residenti

La Città di Torino, al fine di favorire la diffusione della posta elettronica certificata, intende proseguire per il biennio 2025/2027 con l’offerta ai cittadini di un indirizzo PEC gratuito, attraverso l’acquisto di un numero adeguato di caselle di posta elettronica certificata, stimato sulla base delle PEC attivate e rinnovate nel biennio precedente, da distribuire ai cittadini residenti e contribuenti, persone fisiche che ne facciano richiesta, mantenendo la gestione sotto la responsabilità dell'Amministrazione Comunale. Lo ha deciso la Giunta comunale nella seduta odierna, su proposta dell’assessora al Bilancio Gabriella Nardelli.

L’attivazione dell’indirizzo PEC avrà durata annuale, eventualmente rinnovabile, e sarà cura dell’Ente sostenere il costo economico del rinnovo per un ulteriore anno, nei limiti dei fondi disponibili, per tutti coloro che non ne faranno esplicita disdetta prima della scadenza del primo anno e ne avranno mantenuto i requisiti.

La PEC è uno strumento chiave per il conseguimento dell’obiettivo di digitalizzazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. E’ interesse di questa Amministrazione continuare a implementare la comunicazione telematica e sensibilizzare la cittadinanza all’utilizzo degli strumenti di comunicazione elettronica, favorendo la diffusione della posta elettronica certificata.

“La diffusione della PEC, oltre a rispondere alle finalità di maggiore efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa – sottolinea l’assessora Nardelli - rappresenta una delle misure per il contenimento della spesa pubblica consentendo all’Ente un considerevole risparmio in termini di costi e di risorse impiegate, rispetto al tradizionale invio dei documenti cartacei per mezzo del canale postale”.