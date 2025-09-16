Torino si colora di Romania, in città il Festival Internazionale di Folclore Romeno

Il cuore di Torino, nel weekend del 20 e 21 settembre 2025, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dedicato alle tradizioni della Romania. A organizzare l’evento è il Cctir - Centro di Cultura e Tradizione Italo-Romena Aps, che invita cittadini e visitatori a partecipare al Festival Internazionale di Folclore romeno, tra musica, danze, costumi tradizionali e momenti di festa.

Sabato: flash-mob e parata

La manifestazione prenderà il via sabato 20 settembre alle 15 in piazza San Carlo con un flash-mob che darà il via alla kermesse. La festa continuerà lungo via Garibaldi, dove si svolgerà la parata dei costumi popolari, per poi concludersi in piazza Statuto alle 17 con un secondo flash-mob collettivo.

Domenica: lo spettacolo

Il momento clou sarà domenica 21 settembre alle 15, quando sul palco si terrà lo spettacolo “Il Tesoro degli Avi”, con esibizioni di tutti i gruppi folcloristici partecipanti e degli artisti invitati.

Tra i protagonisti ci saranno i professionisti del Gruppo Constantin Arvinte della metropolitana di Iași, insieme ai giovani talenti del Gruppo Carpatica di Torino e ai gruppi romeni Florile Moldovei (Iași), Stejarul (Cajvana, Suceava) e Ghiocelul (Giroc, Timiș), che incanteranno il pubblico con balli e costumi tipici.

Musica e tradizione

Non mancheranno le voci di Mihaela Gurau, Daniel Ratiu e Remus Grosu, che porteranno sul palco le melodie provenienti da diverse regioni della Romania, creando un ponte culturale tra le radici romene e il pubblico torinese. Il Festival sarà così un’occasione unica per vivere due giornate di festa all’insegna della condivisione, della tradizione e dell’incontro tra culture.