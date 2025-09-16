 / Cronaca

Era latitante da 12 anni, la Polizia lo arresta dopo aver passato il Frejus in treno in collaborazione con gli agenti francesi

L'uomo, 51 anni e di origine nigeriana, era destinatario di un ordine di carcerazione

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia di frontiera

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione da ben 12 anni: alla fine le manette sono scattate ai polsi di un nigeriani di 51 anni, fermato dalla Polizia in collaborazione con i colleghi francesi proprio dopo aver passato il valico del Frejus.                                                                                                     
Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo doveva ancora scontare una pena residua di otto mesi per la violazione della normativa sugli stupefacenti. A incastrarlo è stato un controllo al confine tra Italia e Francia mentre si trovava a bordo di un treno TGV, alla stazione di Oulx.

Il personale della Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha proceduto all’arresto e al trasferimento presso la casa circondariale di Torino dove il condannato sconterà la pena.

