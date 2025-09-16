Era latitante da 12 anni, la Polizia lo arresta dopo aver passato il Frejus in treno in collaborazione con gli agenti francesi

Sulla sua testa pendeva un ordine di carcerazione da ben 12 anni: alla fine le manette sono scattate ai polsi di un nigeriani di 51 anni, fermato dalla Polizia in collaborazione con i colleghi francesi proprio dopo aver passato il valico del Frejus.

Secondo quanto è stato ricostruito, l’uomo doveva ancora scontare una pena residua di otto mesi per la violazione della normativa sugli stupefacenti. A incastrarlo è stato un controllo al confine tra Italia e Francia mentre si trovava a bordo di un treno TGV, alla stazione di Oulx.

Il personale della Polizia di Frontiera di Bardonecchia ha proceduto all’arresto e al trasferimento presso la casa circondariale di Torino dove il condannato sconterà la pena.