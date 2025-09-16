FILM - Highest 2 Lowest, Spike Lee e Denzel Washington restano un'accoppiata avvincente

Quando un gigante della produzione musicale, noto per avere il migliore orecchio del settore, viene preso di mira per un riscatto, si scontra con un dilemma morale di vita o di morte.

A quasi vent'anni dall'uscita di Inside Man, Spike Lee e Denzel Washington hanno finalmente deciso di tornare a lavorare insieme e non potevano farlo in maniera migliore. Highest 2 Lowest è ispirato ad Anatomia di un rapimento di Akira Kurosawa, solo che Lee sposta l'ambientazione dal Giappone a New York, riportando così lo stile di Kurosawa ai tempi nostri.

Highest 2 Lowest a livello di produzione è la prima collaborazione tra la A24 e una piattaforma di streaming come Apple tv +, a dimostrazione di come la A24 stia sempre di più entrando nel panorama cinematografico. Denzel Washington, che ormai ha più di settant'anni, ci da un'interpretazione strepitosa, confermando ampiamente il suo status di leggenda hollywoodiana e sopratutto dimostrando di saper interagire con attori giovani, cosa che non sempre riesce a tutti.

Oltre ad un grande Denzel Washington, nel film in splendida forma c'è anche Jeffrey Wright, che interpreta l'autista del personaggio di Washington e si amalgama perfettamente con il ruolo che Spike Lee ha voluto affidargli, riuscendo a incarnare abilmente l'essenza del suo personaggio, che pur essendo secondario è fondamentale per lo sviluppo della trama.

Di Highest 2 Lowest erroneamente non si è discusso tanto e non sarà sicuramente tra i film papabili per la statuetta degli Oscar, ma evidentemente tutto ciò non interessa né a Spike Lee e né a Denzel Washington. La loro resta ancora un'accoppiata vincente che ci ha regalato in passato film come Malcom X, e oggi questo film impegnato e coerente, che speriamo davvero non sia l'ultimo della loro magnifica collaborazione.

Voto: 4/5

TITOLO: Highest 2 Lowest

TITOLO ORIGINALE : Highest 2 Lowest

CASA DI DISTRIBUZIONE: Escape Artists, Mandalay Pictures, 40 Acres and a Mule Filmworks, A/Vantage Pictures

GENERE: thriller, azione

PAESE DI PRODUZIONE: USA

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

REGIA: Spike Lee

CAST: Denzel Washington, Ilfenesh Hadera, Jeffrey Wright, Ice Spice, ASAP Rocky, Dean Winters, John Douglas Thompson, LaChanze, Aubrey Joseph, Michael Potts, Wendell Pierce .

DURATA: 133 minuti