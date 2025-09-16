Casa sicura per tutti: Rivoli apre le porte alla cosiddetta 'fascia grigia'

Trasformare un immobile sfitto in una risorsa per la comunità e, allo stesso tempo, in una certezza economica per i proprietari: è questo l’obiettivo dell’Avviso pubblico di manifestazione di interesse del Comune di Rivoli, rivolto a chi possiede alloggi attualmente vuoti e intende concederli in locazione a canone concordato.

L’iniziativa si inserisce nelle politiche abitative dedicate alle famiglie appartenenti alla cosiddetta “fascia grigia”, ovvero coloro che, pur avendo un reddito medio-basso, non riescono a sostenere i costi del libero mercato ma non rientrano nei requisiti dell’edilizia popolare e garantisce tutele e benefici concreti a chi mette a disposizione il proprio alloggio:

Contratto sicuro e stabile: stipulato con il Comune di Rivoli che si impegna a prendere in locazione l’alloggio a canone concordato, con facoltà di sublocazione.

Canone garantito e pagato in anticipo: il pagamento dei canoni avverrà semestralmente e anticipato direttamente dal Comune.

Zero rischi: il Comune stipulerà una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni causati dal sub-conduttore.

Agevolazioni fiscali: Irpef ridotta, imposta di registro agevolata, cedolare secca e rimborso delle spese per l’attestazione di congruità.

«Con questo progetto vogliamo dare una risposta concreta a chi oggi si trova nella cosiddetta fascia grigia: famiglie che non hanno i requisiti per l’edilizia popolare ma che faticano a sostenere i costi del mercato privato. - afferma Silvia Romussi, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Abitative - Allo stesso tempo offriamo ai proprietari una garanzia di stabilità e sicurezza. È un’iniziativa che unisce interesse privato e bene comune, trasformando le case vuote in un’opportunità per la comunità e in un valore aggiunto per tutta Rivoli.»

Grazie a questo progetto, Rivoli amplia l’offerta di alloggi a canone concordato, favorendo l’accesso alla casa per chi oggi incontra maggiori difficoltà nel mercato immobiliare privato. È un modo per unire interesse privato e bene comune, trasformando ogni alloggio sfitto in una possibilità di futuro per le persone e di valore per la città.