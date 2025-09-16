Sposi In: non solo idee, ma anche gusto e convivialità!

Scopri le tappe imperdibili per una pausa di piacere

"Sposi In" alla magnifica Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino, il 27 e 28 settembre, non è solo la fiera leader per le tendenze nuziali, ma anche un'occasione per vivere esperienze di gusto e convivialità che potrebbero rivoluzionare il vostro ricevimento!

Quest'anno, "Sposi In" alza l'asticella del piacere offrendo due angoli dedicati al relax e alla scoperta di delizie artigianali. Preparatevi a fare il pieno di idee e a viziarti con sapori autentici!

Una pausa frizzante con birra artigianale by Civicoquattro2: l'angolo drink che conquista!

Immaginate: siete immersi tra abiti da sogno e allestimenti spettacolari, e sentite il bisogno di una pausa rinfrescante. Al Cortile dell’Elefante di "Sposi In", vi aspetta una sorpresa che farà brillare i vostri occhi: Civicoquattro2!

Qui potrete concedervi un brindisi speciale con una birra artigianale spillata al momento, vivendo un autentico momento di relax. Ma non è solo una pausa: è un'ispirazione concreta! Civicoquattro2 vi mostrerà come un angolo drink a base di birra artigianale possa diventare un elemento sorprendente e apprezzatissimo dai vostri invitati, conferendo un tocco di originalità e convivialità al vostro grande giorno.

E non finisce qui! Civicoquattro2 è maestro nella creazione di bomboniere di GUSTO artigianali personalizzate, con una produzione variegata che ha la birra come elemento distintivo. Immaginate di regalare ai vostri ospiti un ricordo unico e delizioso, che parli di voi e del vostro amore per le cose buone. "Sposi In" è anche questo: sorrisi, brindisi e la gioia di condividere!

Gusta un gelato di produzione propria by Giacomo Denti Fine Pastry & Chocolate: la dolcezza incontra l'arte!

Dopo un brindisi, cosa c'è di meglio di una ventata di freschezza? Preparatevi a deliziare il vostro palato con le creazioni di Giacomo Denti Fine Pastry & Chocolate.

La fiera vi offre un break di freschezza unico, con i suoi super gelati artigianali di produzione propria. A stecco, a cono, o le irresistibili brioche ripiene di ogni gusto... a voi la scelta per un momento di pura estasi golosa!

Ma l'incontro con Giacomo Denti non è solo un piacere per il palato. Sarà un'opportunità preziosa per scoprire tutte le sue proposte di catering dolce e salato, pensate per rendere il vostro matrimonio davvero indimenticabile. Dalla pasticceria fine al cioccolato d'autore, ogni creazione è un'opera d'arte che saprà conquistare i vostri ospiti e lasciare un ricordo indelebile.

Non mancate l'appuntamento con il gusto e le idee innovative di "Sposi In"! Segnate in agenda: 27 e 28 settembre alla Palazzina di Caccia di Stupinigi.

Per partecipare a questo evento imperdibile e vivere tutte queste esperienze, ricordatevi di registrarvi al più presto: www.sposin.info.

Vi aspettiamo per brindare, gustare e sognare insieme il vostro matrimonio perfetto!