Piacere Piemonte porta in tavola i prodotti cooperativi piemontesi

La prima serata, ospitata il 10 settembre dalla cooperativa sociale Mirafiori nella Locanda nel Parco di Torino, ha segnato l’avvio del nuovo ciclo di degustazioni dedicato alla scoperta delle eccellenze cooperative del territorio.

In un’atmosfera conviviale, i partecipanti hanno potuto assaporare alcuni dei prodotti simbolo della qualità cooperativa, tutti rigorosamente piemontesi: Carne di razza piemontese SQNZ, Bra duro DOP e Raschera DOP abbinati al miele, insieme a due calici simbolo del territorio: Dolcetto d’Alba DOC ed Erbaluce di Caluso DOCG.

Queste degustazioni non sono semplici momenti di piacere enogastronomico, ma occasioni per raccontare il valore delle imprese cooperative, che ogni giorno lavorano con passione per portare in tavola prodotti di qualità certificata. Dietro ogni assaggio ci sono comunità di agricoltori, allevatori, apicoltori e viticoltori che scelgono la strada della cooperazione per crescere insieme e valorizzare il territorio.

Il calendario 2025 è ricco di appuntamenti per esplorare le eccellenze del Piemonte. Saranno organizzate tappe in diverse location della regione per scoprire prodotti unici come il Castelmagno DOP, la Mela Rossa di Cuneo IGP e i numerosi vini DOC e DOCG della cooperazione agricola, che costituiscono circa la metà della produzione vitivinicola regionale.

Il ciclo di degustazioni è realizzato all’interno del piano strategico Sviluppo Rurale Piemonte 2023-2027 – Intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità”. Un progetto che rafforza l’impegno nel valorizzare le produzioni cooperative e nell’offrire visibilità a filiere che rappresentano un patrimonio di tradizione, sostenibilità e innovazione per l’agricoltura piemontese.

Per scoprire i prossimi appuntamenti e lasciarsi guidare in questo viaggio nei sapori della cooperazione, seguite i canali ufficiali di Piacere Piemonte.