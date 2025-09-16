Attivato a Garzigliana il servizio di pre-scuola con i volontari Pro loco

Per l’anno scolastico 2025-2026 gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia di Garzigliana avranno la possibilità di usufruire del servizio di pre-scuola.

“Siamo riusciti a organizzarci noi come Amministrazione Comunale con la Pro loco, che si prenderà cura dei bambini in quella fascia oraria con attività di intrattenimento”, afferma la sindaca Lidia Alloa.

Dalle 7,30, infatti, i volontari della Pro loco accoglieranno tutti nella Biblioteca Comunale, al primo piano della scuola primaria. Alle 8,20, orario di inizio delle lezioni per i più grandi, alunni della scuola primaria e bimbi dell’infanzia verranno accompagnati nei rispettivi locali.

“Sono molto contenta perché erano un po’ di anni che parlavamo di questo servizio pre-scuola però era una spesa che come Comune non riuscivamo a sostenere. La Pro loco nel suo statuto ha la possibilità di erogare un servizio a favore dei figli minori dei soci. In questo modo i costi sono più ridotti e si va incontro alle famiglie, dando una motivazione in più per venire a scuola a Garzigliana – aggiunge Alloa –. Quando c’è collaborazione con le associazioni si ottengono sempre dei buoni risultati”.

Il costo mensile è di 75 euro. È possibile iscrivere il minore saltuariamente al costo di 5 euro al giorno accordandosi con l’associazione. Per poter accedere al pre-scuola almeno uno dei genitori deve essere tesserato come socio della Pro loco.