Compostaggio di comunità: “Dobbiamo decidere entro un mese”

Lunedì ne ha già parlato informalmente con il direttivo del Consorzio Acea ora dovrà portare la questione in assemblea: “Entro un mese, al massimo entro fine ottobre dobbiamo decidere se partire con la sperimentazione”. Il sindaco di Pinerolo Luca Salvai, che è anche presidente del Consorzio, ha scelto di farsi portavoce della proposta di Prarostino.

Il piccolo Comune vuole sperimentare il compostaggio di comunità dei rifiuti organici, sul modello del Ciriacese. Sabato questo modello è stato presentato a un convegno in Comune.

Per il sindaco Luciano Nocera Prarostino può essere un’apripista per altri Comuni collinari o montani del Pinerolese e l’adozione del nuovo sistema, secondo lui permetterebbe di ridurre l’inquinamento e i costi delle bollette.