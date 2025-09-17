No al gioco d'azzardo: a Grugliasco nuove iniziative del progetto 'Ce la Giochiamo'

All’interno del progetto Ce la giochiamo?, organizzato dai Comuni di Grugliasco (capofila), Collegno e Rosta e finanziato dal bando regionale Concorso di Idee sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, prosegue il nostro impegno per la prevenzione e il benessere della popolazione over 65.

Alla Cittadella del Welfare, in via San Rocco 20 a Grugliasco, sono in partenza:

· un ciclo di incontri di educazione finanziaria con Antonio Cajelli, formatore-educatore economico finanziario per orientarsi con maggiore consapevolezza nelle scelte economiche quotidiane;

· l’apertura della Sala Giochi over 65, con due appuntamenti mensili da settembre a dicembre, per riscoprire la piacevolezza del gioco sano, dello stare insieme e del tempo condiviso.

Occasioni per incontrarsi, riflettere e giocare...in modo salutare.