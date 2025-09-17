Il Volo a Torino nel 2026 per il tour nei palasport: il live all'Inalpi Arena

Il Volo ha annunciato il ritorno live nei palasport nel 2026 con cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani.



A Torino il trio sarà il 19 dicembre a Torino all'Inalpi Arena.

L'annuncio arriva dopo la partecipazione a Grace for the World, un evento musicale e televisivo di portata mondiale in Piazza San Pietro, in cui Il Volo è stato l’unico

ospite italiano insieme ad importanti artisti internazionali. Il 2025 è stato un anno straordinario per il trio, che è stato protagonista a maggio di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il loro show insieme a numerosi ospiti nel prestigioso Palazzo Te di Mantova, commemorativo del cinquecentenario della costruzione, e dopo la pubblicazione il 29 agosto di Live At The Valley Of The Temples, l’album

live registrato nel suggestivo Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento.