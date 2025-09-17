 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 17 settembre 2025, 20:22

Il Volo a Torino nel 2026 per il tour nei palasport: il live all'Inalpi Arena

Il concerto il 19 dicembre del prossimo anno

Il Volo a Torino nel 2026 per il tour nei palasport: il live all'Inalpi Arena

Il Volo ha annunciato il ritorno live nei palasport nel 2026 con cinque nuovi appuntamenti nei principali palazzetti italiani. 

A Torino il trio sarà il 19 dicembre a Torino all'Inalpi Arena. 

L'annuncio arriva dopo la partecipazione a Grace for the World, un evento musicale e televisivo di portata mondiale in Piazza San Pietro, in cui Il Volo è stato l’unico

ospite italiano insieme ad importanti artisti internazionali. Il 2025 è stato un anno straordinario per il trio, che è stato protagonista a maggio di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, il loro show insieme a numerosi ospiti nel prestigioso Palazzo Te di Mantova, commemorativo del cinquecentenario della costruzione, e dopo la pubblicazione il 29 agosto di Live At The Valley Of The Temples, l’album

live registrato nel suggestivo Tempio della Concordia nella Valle dei Templi di Agrigento.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium