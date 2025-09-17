Festeggia San Matteo in forma con SMART Time Intelligent Workout: sconti esclusivi sugli abbonamenti!

In occasione della festa di San Matteo, SMART Time Intelligent Workout ha in serbo per te un'opportunità imperdibile per iniziare o continuare il tuo percorso di allenamento con vantaggi esclusivi!

SMART non è solo una palestra, ma un vero e proprio approccio innovativo al fitness. Come suggerisce il nome, "Time Intelligent Workout" si concentra sull'ottimizzazione del tempo e dell'efficacia di ogni sessione, garantendoti risultati tangibili anche con meno ore dedicate. Che tu sia un atleta esperto o un principiante, il metodo SMART è pensato per adattarsi alle tue esigenze, offrendoti un allenamento intelligente e personalizzato.

Approfitta della Promozione Speciale San Matteo: -25% su Tutti gli Abbonamenti!

Solo per pochi giorni, potrai beneficiare di uno sconto incredibile del 25% su tutti i tipi di abbonamento offerti da SMART Time Intelligent Workout. È l'occasione perfetta per scoprire i benefici di un allenamento mirato ed efficiente, seguito da professionisti del settore e in un ambiente stimolante.

Dettagli della Promozione:

Sconto: 25% su tutti gli abbonamenti

Validità: promozione valida solo il 20 e 22 settembre

Orario: durante l'orario di segreteria

Non perdere questa straordinaria occasione per investire nella tua salute e nel tuo benessere. L'offerta è limitata ai giorni indicati, quindi affrettati a visitare la sede o il sito per scoprire l'abbonamento più adatto a te!

Dove Trovarci:

Vieni a trovarci per maggiori informazioni e per attivare il tuo nuovo abbonamento scontato:

Indirizzo: Via Torino 407, Nichelino

Sito Web: tiw.fitness

Non rimandare la tua trasformazione. Festeggia San Matteo con SMART Time Intelligent Workout e inizia il tuo percorso verso una vita più attiva e sana!