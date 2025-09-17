La forma della creatività: Le Associazioni Penelope e I Passatempi di Griselda a Cheese 2025

Protagoniste di questa edizione saranno due realtà associative del territorio, Penelope APS e I Passatempi di Griselda, che con i loro laboratori offriranno al pubblico occasioni di incontro, apprendimento e condivisione.





L’arte dell’uncinetto e del ricamo con I Passatempi di Griselda

Fondata quasi vent’anni fa, l’associazione I Passatempi di Griselda riunisce donne del territorio accomunate dalla passione per il cucito creativo e il ricamo. Nei suoi incontri, l’ago diventa strumento di espressione e memoria, capace di raccontare storie e custodire tradizioni.

Durante Cheese, il gruppo guiderà i visitatori in diversi momenti dedicati all’artigianato tessile:





Sabato 20 settembre, ore 10:30 – “La forma della creatività: l’arte dell’uncinetto”

Un laboratorio di due ore per adulti, dedicato a chi vuole imparare i punti base dell’uncinetto o affinare la propria tecnica, creando un accessorio personale.

Prenota qui

Sabato 20 settembre, ore 14:00 – “La forma della creatività: l’arte del ricamo”

Un laboratorio di due ore per adulti per scoprire le diverse tecniche del ricamo, dal punto croce alla broderie suisse, arricchendo con ago e filo una tovaglietta unica.

Prenota qui

Lunedì 22 settembre, ore 10:30 – “La forma della creatività: a scuola con ago e filo”

Laboratorio dedicato alle scuole, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 anni, per realizzare un portachiavi in pannolenci personalizzato.





Il filo dell’inclusione con Penelope APS

Nata per sostenere le donne migranti e favorirne l’integrazione, l’associazione Penelope APS è un laboratorio di socializzazione e crescita, dove le arti manuali diventano linguaggio universale. Attraverso attività come macramè, tessitura e sartoria, Penelope valorizza competenze spesso invisibili, trasformandole in strumenti di dialogo e speranza.

A Cheese, Penelope porterà la magia dei fili intrecciati con due laboratori dedicati al macramè:





Domenica 21 settembre, ore 10:30 – “Un filo, tanti nodi per unirci” (bambini 6-11 anni)

Un’attività creativa per realizzare un segnalibro in cotone con nodi semplici, adatta anche ai più piccoli.

Prenota qui

Domenica 21 settembre, ore 14:00 – “Un filo, tanti nodi per unirci” (adulti)

Un laboratorio di due ore per creare un portavaso intrecciato, scoprendo la bellezza e l’eleganza del macramè.

Prenota qui

Creatività e comunità, offerte al pubblico

Tutti i laboratori sono gratuiti e offerti da eVISO al pubblico di Cheese 2025.

La partecipazione è possibile previa iscrizione online ai form dedicati.

Con Penelope e I Passatempi di Griselda, il palinsesto eVISO regalerà esperienze che uniscono generazioni e culture, facendo scoprire come l’arte manuale sia energia viva, capace di nutrire tanto la creatività quanto le relazioni.

Info: eventi@eviso.it



