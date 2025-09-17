Nuovo ATH per il token STBL: ecco le ragioni dietro questo rally esplosivo

Il token STBL sale più del 400% in 24 ore superando i $0,17 tra nuovo massimo storico, protocollo innovativo e attese sul lancio del governance token.

STBL ha registrato un’esplosione del prezzo nelle ultime 24 ore, crescendo oltre il 400% e superando ampiamente la performance del mercato crypto, fermo a +0,65%. L’impennata è legata alla rottura del massimo storico, al nuovo interesse generato dal modello di stablecoin innovativo e al recente lancio della mainnet.

Perché STBL sta volando

L’impressionante rally di STBL può essere spiegato da tre fattori chiave che hanno agito in sinergia nelle ultime giornate di mercato.

Rottura del massimo storico: il 16 settembre STBL ha toccato i $0,185, segnando un nuovo massimo assoluto. Contestualmente, il volume degli scambi è cresciuto del 21.089%, raggiungendo 513 milioni di dollari. Con un rapporto volume/capitalizzazione di 6,46, il token mostra un’elevata liquidità, riducendo i rischi operativi, anche se resta alto il rischio di prese di profitto.

Interesse per il protocollo: un thread virale su Twitter/X ha acceso i riflettori sul modello a tre token di STBL, in grado di separare il rendimento (NFT YLD) dalle stablecoin spendibili (USST). Questo approccio risolve il problema della liquidità degli asset bloccati e ha guadagnato ulteriore visibilità grazie al coinvolgimento di Reeve Collins, co-fondatore di Tether.

Slancio dal mainnet: il lancio della mainnet Q3 2025 e le prime quotazioni su exchange centralizzati hanno aumentato lo slancio speculativo. È atteso entro fine anno anche il debutto del token di governance STBL, che permetterà di decidere i futuri sviluppi del protocollo. Resta però il rischio legato alla graduale immissione di nuovi token sul mercato.

In parallelo a questa corsa spettacolare di STBL, anche altri progetti stanno attirando crescente attenzione, come nel caso di Best Wallet Token .

Uno sguardo alla scintillante prevendita di Best Wallet Token



Best Wallet Token (BEST) ha raccolto quasi 16 milioni di dollari in prevendita, posizionandosi come uno degli asset emergenti più seguiti del settore. $BEST è il token nativo di Best Wallet, un’applicazione non-custodial disponibile su Google Play e Apple Store che supporta oltre 60 blockchain, tra cui Solana, e funzioni avanzate come staking, swap cross-chain e governance.

Il progetto mira a fornire un’alternativa decentralizzata agli exchange centralizzati, puntando su sicurezza, custodia diretta degli asset e strumenti avanzati tipici dei CEX. Grazie anche al meccanismo della prevendita, con rialzi di prezzo progressivi, e alle integrazioni tecnologiche, $BEST si candida a essere un attore centrale nell’evoluzione dei wallet decentralizzati, attirando trader e investitori alla ricerca di nuove opportunità.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.

