Sposi In: un weekend di glamour, sapore e incontri d'eccellenza alla Palazzina di Caccia di Stupinigi!

Care future spose e futuri sposi, preparatevi a vivere un'esperienza senza precedenti a "Sposi In", l'evento dedicato al matrimonio che si terrà il 27 e 28 settembre nell'incantevole cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Nichelino. Quest'anno, la fiera non sarà solo una vetrina di tendenze e servizi, ma un vero e proprio palcoscenico di celebrazioni, incontri esclusivi e scoperte sorprendenti che renderanno indimenticabile il vostro percorso verso il "sì"!

Inaugurazione da podio: Giada Carletti, Miss Mondo Sposa Italia 2025, aprirà le porte di "Sposi In"!

Siete pronti per un inizio scintillante? " Sposi In " avrà un'apertura davvero speciale! Sabato 27 settembre alle ore 10.00, le porte della fiera saranno aperte dalla splendida Giada Carletti, 23 anni di Ferrara, fresca vincitrice del prestigioso concorso nazionale Mondo Sposa Italia 2025.

Dopo essere salita sul podio dell'unico concorso pensato per il mondo della sposa e per i giovani stilisti emergenti, Giada si presenterà per la prima volta al pubblico in tutto il suo splendore, indossando magnifici abiti forniti dall'espositore in fiera Centro Sposi Sanfrè. Sarà un'occasione unica per ammirarla, farsi ispirare e, per i più fortunati, scattare un selfie ricordo con la vincitrice! Non perdete questo momento di pura eleganza e fascino.

Appuntamenti con gli esperti: bomboniere di gusto e profumo per un matrimonio indimenticabile!

"Sposi In" è anche il luogo dove la curiosità incontra l'eccellenza, e le vostre bomboniere possono trasformarsi in vere e proprie espressioni di stile e sapore. Quest'anno, la fiera vi offre due incontri imperdibili con esperti del settore, pronti a svelarvi i segreti per bomboniere che lasceranno il segno.

Il Segreto delle Nocciole di Gusto by Civicoquattro2: se siete amanti dei sapori autentici e curiosi di scoprire da dove provengono gli ingredienti delle vostre delizie, non potete mancare l'incontro con la corilicoltrice di Casa Martini. Sabato 27 settembre al mattino, avrete l'opportunità unica di conoscere in modo specifico come vengono coltivate le nocciole, ingrediente principale di alcune delle bomboniere di gusto artigianali di Civicoquattro2. Un viaggio nel cuore della terra che si traduce in bomboniere squisite e originali!

Bomboniere Profumate con Gift Magnolia: per chi desidera lasciare un'impronta olfattiva indimenticabile, domenica dalle 15 alle 17 riceverete la consulenza specifica della fragranziera di Gift Magnolia. Scoprirete come creare bomboniere con essenze profumate, molto apprezzate dai futuri sposi che cercano un tocco di eleganza e personalità. Un dettaglio olfattivo che renderà il vostro matrimonio ancora più memorabile.

Vi aspettiamo a "Sposi In" con tante iniziative e sorprese che renderanno la ricerca del vostro matrimonio un'esperienza emozionante e ricca di ispirazioni. Non lasciatevi sfuggire queste opportunità uniche!