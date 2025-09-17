Calcio solidale al Carrara 90: ex glorie, influencer e amministratori insieme per la prevenzione

Sabato 20 e domenica 21 Settembre si svolgerà un torneo di calcio per bambini con una partita benefica tra una squadra rappresentata da ex Glorie Calcio e Sport insieme con personaggi social/Tv contro una rappresentativa di amministratori locali e sindacato militari, dalle 14 alle 15.30.

Tutti Insieme per la prevenzione

Dopo il successo del 31 maggio l’associazione Narconon Piemonte, rappresentata da Nataschia Benincasa, con l’aiuto organizzativo di Walter Caputo, esperto nel settore comunicazione, ha voluto riproporre la manifestazione all’impianto Carrara 90 di Corso Appio Claudio 192A. Ad accogliere con entusiasmo la due giorni, la presidente del Carrara 90, Sabrina Augliera.

Gli ospiti

Tra gli ospiti presenti l’ex calciatore Andrea Conti, che ha militato in Milan, Sampdoria, Atalanta, Parma, Sossio Aruta ex calciatore e personaggio tv, il campione europeo di Boxe Stefano Abatangelo, Ivan Zucco titolo italiano e vice campione europeo, l’influencer Arlandini, Alex Petri, Alex Fiumara giornalista di mediaset, tanti altri ancora.

Tra gli amministratori confermata la presenza dell’assessore Andrea Tronzano, dei consiglieri Regionali Paolo Ruzzola, Mauro Fava, Debora Biglia, la presidente del Consiglio Comunale Maria Grazia Grippo, i consiglieri comunali Ferrante De Benedictis, Federica Scanderebech, Domenico Garcea, il presidente della Circoscrizione 6 Valerio Lomanto, i consiglieri della 4 Walter Caputo e Felice Scavone, il segretario cittadino Marco Fontana.

Una due giorni al Carrara 90, uno degli impianti storici della Circoscrizione 4, all’insegna di sport, beneficenza e prevenzione. Una percentuale dell’incasso al netto delle spese, sarà devoluta alla Fondazione Tumori Msr Muscolo Scheletri Rari.