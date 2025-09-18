 / Cronaca

Cronaca | 18 settembre 2025, 17:20

Processo Factotum: Comune di Torino e Regione si costituiscono parte civile

La Città chiede 100 mila euro di risarcimento danni

Immagine d'archivio

Una richiesta di risarcimento dei danni per 100 mila euro è stata presentata oggi dal Comune di Torino al processo di 'ndrangheta chiamato Factotum, dove l'ente è costituito parte civile. 

Cinque gli imputati

L'udienza - come riferisce l'agenzia di stampa Ansa - riguarda cinque imputati, tra i quali figurano Francesco D'Onofrio, negli anni Ottanta militante in una organizzazione di estrema sinistra chiamata Colp e in seguito, secondo gli inquirenti, diventato uno degli esponenti della criminalità organizzata nel Torinese, e un ex sindacalista della Filca Cisl, Domenico Ceravolo.

Comune e Regione

Il processo è lo sbocco di un'indagine svolta dal Gico della Guardia di finanza, con il coordinamento della Dda, su presunte ramificazioni della 'ndrangheta nella zona di Moncalieri e Carmagnola. Sono costituite parte civile (e hanno chiesto un indennizzo) anche il sindacato e la Regione Piemonte.

