Una pera al giorno aiuta i bimbi ricoverati in ospedale: sabato 27 settembre torna l'appuntamento con la vendita solidale di Abio

Sabato 27 settembre torna la Giornata Nazionale ABIO, l’evento più importante per ABIO da sempre al fianco dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie in ospedale, che quest’anno raggiunge la sua ventunesima edizione.



Attraverso giochi, sorrisi e una presenza qualificata nei reparti, i volontari ABIO forniscono un sostegno essenziale nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali, offrendo alle famiglie luoghi e attenzioni specifiche che accompagnano e supportano le cure mediche erogate.ABIO opera con impegno e passione sin dal 1978, contando su circa 4.000 volontari presenti in oltre 200 reparti di pediatria, riuniti in 50 organizzazioni sparse sull’intero territorio italiano.



Un’occasione speciale per ABIO che ogni anno sceglie di festeggiare nelle principali piazze delle città dove è presente con il suo servizio di volontariato. Qui si potranno ascoltare le testimonianze dei volontari e comprendere cosa significhi svolgere il servizio in ospedale e decidere di prendersi cura, ogni giorno in tutta Italia, dei piccoli ricoverati. Sarà inoltre possibile sostenere ABIO tramite un’offerta, ricevendo un cestino di ottime pere: il simbolo della Giornata!

Tanti i punti in cui sarà possibile dare una mano: nella zona centrale della città gli stand saranno in via Lagrange (sul retro dell'Hotel Principi di Piemonte) e in via Monferrato (all'angolo con piazza Gran Madre). Ma i volontari saranno anche nei parchi cittadini: parco della Tesoriera, ingresso Corso Francia e Via Borgosesia, nei pressi dell’area giochi bimbi, parco del Valentino, viale Carlo Ceppi nei pressi dell’area giochi bimbi), parco Michelotti, tra Corso Casale e Viale Michelotti (prossimità dell’area giochi bimbi) e parco Ruffini (prossimità dell’area giochi bimbi Corso Peschiera).



Il ricavato sarà utilizzato per organizzare nuovi corsi di formazione rivolti a chi è già volontario e a chi desidera diventarlo.

La formazione e l’aggiornamento continuo, infatti, rappresentano un pilastro fondamentale del progetto ABIO. È attraverso questi processi che, chi desidera mettersi a disposizione e sentirsi utile, viene adeguatamente preparato, acquisisce il metodo ABIO e i relativi strumenti specifici. Questo approccio garantisce la massima attenzione ed efficacia, permettendo ad ABIO di continuare a offrire il suo prezioso servizio nelle pediatrie italiane.