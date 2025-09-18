 / Politica

Politica | 18 settembre 2025, 15:58

Un flash mob in sostegno alla Global Sumud Flotilla

L’appuntamento stasera in piazza Facta a Pinerolo

(Foto di repertorio)

(Foto di repertorio)

L’invito è di portare una barca per aggiungersi simbolicamente alla flotilla. L’appuntamento è per le 18 di stasera, giovedì 18, in piazza Facta a Pinerolo. L’evento rilancia il messaggio di stop al genocidio a Gaza e vuole sostenere la Global Sumud Flotilla, con barche partite da diversi porti del Mediterraneo per raggiungere la Striscia e cercare di portare aiuti alla popolazione travolta dalla guerra. L’evento è promosso da diverse realtà attive nel Pinerolese da Bds a Anpi, passando per Liqaa, Pinerolese Antifascista e Alp Cub.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium