Un flash mob in sostegno alla Global Sumud Flotilla

L’invito è di portare una barca per aggiungersi simbolicamente alla flotilla. L’appuntamento è per le 18 di stasera, giovedì 18, in piazza Facta a Pinerolo. L’evento rilancia il messaggio di stop al genocidio a Gaza e vuole sostenere la Global Sumud Flotilla, con barche partite da diversi porti del Mediterraneo per raggiungere la Striscia e cercare di portare aiuti alla popolazione travolta dalla guerra. L’evento è promosso da diverse realtà attive nel Pinerolese da Bds a Anpi, passando per Liqaa, Pinerolese Antifascista e Alp Cub.