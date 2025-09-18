Vitalità e serenità: parte “Re-Start - Ritma il tuo benessere”

Dal 22 settembre al 29 dicembre 2025 la Casa del Quartiere Il Barrito, in via Tepice 23, a San Salvario, diventa il cuore pulsante di un’iniziativa pensata per il benessere degli over 60. Si chiama “Re-Start – Ritma il tuo benessere” ed è un percorso gratuito che intreccia attività fisica, tecniche di rilassamento e momenti di socializzazione.
Gli incontri, in programma dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11, offrono un calendario variegato: dalla ginnastica dolce allo yoga adattato, passando per esercizi di riabilitazione, pratiche con la musica e i suoni delle campane tibetane.
Un mix che unisce corpo e mente con l’obiettivo di rafforzare la vitalità, stimolare la serenità e creare spazi di relazione.
Il progetto si inserisce nella scia delle iniziative che le Case del Quartiere torinesi dedicano alla salute, con un’attenzione particolare alla fascia della popolazione più a rischio di isolamento. “Re-Start” non è solo un’occasione per muoversi, ma anche un invito a riscoprire la forza del gruppo.