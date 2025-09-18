 / S. Salvario / Lingotto

Vitalità e serenità: parte “Re-Start - Ritma il tuo benessere”

Un autunno di incontri mattutini per gli over 60 alla Casa del Quartiere Il Barrito

Dal 22 settembre al 29 dicembre 2025 la Casa del Quartiere Il Barrito, in via Tepice 23, a San Salvario, diventa il cuore pulsante di un’iniziativa pensata per il benessere degli over 60. Si chiama “Re-Start – Ritma il tuo benessere” ed è un percorso gratuito che intreccia attività fisica, tecniche di rilassamento e momenti di socializzazione.

Gli incontri, in programma dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 11, offrono un calendario variegato: dalla ginnastica dolce allo yoga adattato, passando per esercizi di riabilitazione, pratiche con la musica e i suoni delle campane tibetane.

Un mix che unisce corpo e mente con l’obiettivo di rafforzare la vitalità, stimolare la serenità e creare spazi di relazione.

Il progetto si inserisce nella scia delle iniziative che le Case del Quartiere torinesi dedicano alla salute, con un’attenzione particolare alla fascia della popolazione più a rischio di isolamento. “Re-Start” non è solo un’occasione per muoversi, ma anche un invito a riscoprire la forza del gruppo.

