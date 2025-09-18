Cento anni di formazione infermieristica: alle Molinette un convegno per riflettere sull’importanza del legame tra management infermieristico e gruppi professionali

L’ l’Ospedale Molinette ospita una giornata di studio e confronto organizzata dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino (OPI Torino).Il convegno si terrà dalle ore 8.00 alle 17.00 presso l’Aula Dogliotti - AOU Città della Salute e della Scienza di Torino. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo e condiviso sul rapporto tra organizzazione e professione infermieristica, in occasione del centenario del Regio Decreto-legge , n. 1832, che per la prima volta regolamentò e formalizzò il percorso formativo dell’infermiere e la figura della caposala.



Il titolo dell’evento, “La connessione tra le funzioni organizzative e i gruppi professionali: ridurre le distanze, sostenere l’agire e rafforzare l’identità dei professionisti infermieri”, richiama l’intento di approfondire il tema attraverso il contributo di numerosi relatori provenienti da diversi ambiti: clinico, accademico, sociologico e organizzativo.



Tra i promotori dell’iniziativa, il presidente dell’OPI Torino Ivan Bufalo interverrà con una riflessione sulle sfide ordinistiche e sugli scenari futuri della professione:

«Celebrare cento anni è importante, ma lo è ancora di più guardare avanti – dichiara Bufalo – la professione infermieristica ha bisogno di connessione: tra vertici, coordinatori e chi lavora ogni giorno nei reparti e nei servizi. Parlarsi, capirsi, trovare visioni comuni è il primo passo per affrontare insieme i cambiamenti del sistema sanitario».



Sono previsti anche gli interventi istituzionali dei vertici della Città della Salute e della Scienza di Torino e dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi.



Il programma prevede in mattinata una sessione dedicata ai cambiamenti in corso e alle sfide della professione, con gli interventi di Caterina Cassinelli, Salvatore Lanzarone, Giuseppe Marmo, Giuseppe Tipaldo e della presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche Barbara Mangiacavalli.

Seguirà una tavola rotonda moderata da Salvatore Lanzarone e Stefania Richiardi, con la partecipazione di Luisella Audisio, Ornella Baldan, Donato Calocero, Barbara Ramassotto e Francesca Servidio.



Nel pomeriggio, invece, il focus su middle management, sistemi premianti e percorsi di carriera, con gli interventi di Ivana Finiguerra e Fabiano Zanchi. La giornata si concluderà con una tavola rotonda, moderata da Ornella Baldan e Salvatore Lanzarone, che vedrà il confronto tra Ivan Bufalo, Valerio Dimonte, Chiara Gammarota, Roxana Ionela Nitoi e Monica Rolfo.



L’incontro è aperto a tutti gli infermieri e agli infermieri pediatrici, non solo ai coordinatori, con l’intento di promuovere una visione sistemica della professione, valorizzando il legame tra funzioni organizzative, ruoli operativi e formazione continua.



La partecipazione è gratuita, previa registrazione tramite la piattaforma regionale ECM Piemonte.