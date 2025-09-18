 / Sport

Sport | 18 settembre 2025, 11:50

Sport e cultura, doppia festa a settembre per il Parco Dora

Dal basket al tiro con l’arco, dal vintage al digitale: ecco gli appuntamenti

La tettoia dello strippaggio

Sabato 20 settembre 2025 Parco Dora diventerà il cuore pulsante della vita cittadina grazie alla terza edizione della Festa dello Sport e alla quarta edizione di Circoscrizioni in Mostra. L’evento, organizzato dalla Circoscrizione 5, si svolgerà sotto la tettoia dell’ex area strippaggio, con ingresso da corso Umbria e via Borgaro. In caso di maltempo, tutto sarà rimandato a sabato 27 settembre.

Una giornata per lo sport

La giornata sarà all’insegna dello sport e della cultura, con un ricco palinsesto pensato per tutte le età. Le associazioni sportive del territorio proporranno dimostrazioni e prove gratuite di calcio, volley, basket, tennis, tennis tavolo, tiro con l’arco, danza contemporanea, ginnastica ritmica e molte altre discipline. L’obiettivo è duplice: offrire un’occasione di divertimento e avvicinare i cittadini alla pratica sportiva.

Incontri al Mufant

Accanto all’anima sportiva, Circoscrizioni in Mostra darà spazio a cultura, ambiente, storia e nuove tecnologie. Laboratori creativi, esposizioni e talk accompagneranno i visitatori in un viaggio tra passato e futuro. Dal laboratorio “Un seme per l’ambiente” del Museo A come Ambiente alle mostre del Centro di Documentazione Storica, fino agli incontri del Mufant dedicati a intelligenza artificiale, videogiochi e passeggiate fantascientifiche urbane, non mancheranno spunti di curiosità e occasioni di apprendimento.

La manifestazione, patrocinata dalla 5 e realizzata con la collaborazione di numerose associazioni, conferma il ruolo di sport e cultura come strumenti di inclusione e coesione sociale. Un appuntamento che mette al centro i cittadini e valorizza le energie positive del territorio.

