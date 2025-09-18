Festa Patronale di San Giacomo: come cambia la viabilità a Grugliasco

Si avvicina la Festa Patronale di San Giacomo e così cambia la viabilità a Grugliasco. Al fine di consentire l'esecuzione della manifestazione, viene modificata la circolazione in Via Galimberti come segue:

·divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in via Galimberti 67 piazzetta rialzata e parcheggio adiacenti alla Parrocchia S. Giacomo fino alle 24,00 del 23 settembre 2025;

·divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione forzata in via Duccio Galimberti, nel tratto compreso tra via Osvaldo Boccali e via Galimberti 66 (intersezione, rotatoria e passo carraio di Via Galimberti 66 esclusi), per metri 140 circa, dalle 9,00 del 19 settembre 2025 alle 2,00 del 22 settembre 2025.