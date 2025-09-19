Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Tra guizzi di inquietudine, inasprimenti e incavolature, vi avvierete verso un autunno meritevole di attenzione a patto di non perdervi d’animo, affilare le armi della diffidenza nei riguardi di tipi straniti e tutelare sia la privacy che gli interessi. Se abbacchiati sappiate che un amico vi tenderà la manina affinché non caschiate nel burrone della depressione! Un affanno lambirà chi ha parenti di veneranda età. Variazioni in ambito operativo o sborsi per qualcosa che si guasta.

TORO: Esprimere giudizi senza aver appurato la veridicità dei fatti sarebbe da sciocchi quindi, se si son venuti a creare dei malintesi con il partner, cooperatori o congiunti, parlatene anziché bofonchiare, perché il dialogo, in ogni rapporto, risulta essere fondamentale.… Qualcheduno vi criticherà, ma trattasi unicamente di biasimi dettati dalla gelosia e dall’impertinenza. Amica a cui dare ragione riguardo un consiglio saggiamente elargito. Week end piacente ma agitato.

GEMELLI: Meglio una sfuriata che una falsa pacatezza specie se avete a lungo ingollato bocconcini amari: reprimere gli istinti avrebbe l’unico scopo di farvi somatizzare: ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e reclamate le giuste ragioni.… Opportunità di vedervi con buontemponi, effettuare una compera agognata, evadere dalla routine anche se un intoppo costringerà a mollare il tiro. Rischio di raffreddori o decisioni da prendere riguardo un problemino.

CANCRO: Se strada facendo inciampate in sassi e sterpaglie non indietreggiate e, in caso di cadute, rialzatevi e ripartite: grazie alla zucconaggine infatti taglierete un traguardo o vi caverete un fardello… Sappiate inoltre che una persona, indipendentemente dalla scarsa frequentazione, vi vuole un bene dell’anima mentre un’altra puzza di falsità lontano un miglio ma avrete modo di capirlo regolandovi di conseguenza. Fastidi connessi ad una riscossione e salute da tutelare.

LEONE: Un ménage insoddisfacente, dei versamenti facenti salir i sacramenti, dei lavoretti da ultimare, dei bisticci per questioni di principio, lo strano comportamento di un parente, vi inalbereranno rendendovi stizziti e nervosi. Fermentazione in ambito privato o professionale oppure noie per una questione implicante terze persone. Disturbo da curare od esami da effettuare. Se a corto di soldini corteggiate la fortuna giocando numeri ricavati dai dati di nascita di trapassati.

VERGINE: Splendida questa Luna che il 21 settembre si fa nuova nella vostra costellazione elargendo soluzioni a vecchi tormentoni, una discreta ripresa psicofisica, degli attimi compiacenti e, alla faccia di Saturno, pure dei combini divertenti, pur permanendo un vetusto cruccio atto a risolversi nel prossimo anno. Col cambio stagionale vestitevi adeguatamente al fine di non beccare antipatiche forme parainfluenzali. Donna da compatire e posteriore da ringraziare. Sabato festaiolo.

BILANCIA: Il 22 settembre il Sole entra nella vostra costellazione contrassegnando così l’equinozio d’autunno e con esso l’inizio di un periodo veramente movimentato. Avrete parecchie cose in ballo ma non fatevi prendere dall’ansia e vedrete che ogni pedina andrà al suo posto e i vostri meriti riconosciuti. L’invidia e la gelosia son figlie dell’ignoranza: mostratevi superiori a tali bassezze sfoderando un bel sorrisino! Festeggiamenti od omaggi singolari per chi compie gli anni.

SCORPIONE: Permalosetti e pignoletti risponderete maluccio a chiunque capiti sotto tiro compreso chi non ne può niente delle vostre paturnie. Vi discolpa il fatto di avere troppe faccenduole da sbrigare, affetti o amicizie da ridimensionare, un disturbo da lenire e tante cose che proprio non riuscite a capire. … Eppure una mirabile personcina, col suo sorriso e la sua tenerezza, avrà modo di mitigare gli spleen e l’asprezza… Siate parchi nel mangiare e non andate a dormire tardi la sera.

SAGITTARIO: Dei contesti impensieriscono e dei posteriori ringalluzziscono rendendo arduo bilanciare quell’equilibrio di cui abbisognate… Oltretutto di fatti buffi ve ne accadranno a iosa e, se passati attraverso il vaglio di bricconate, guardatevi da chiunque faccia promesse da mercante … Un calo di valute proverrà da scadenze o sborsi vari. Il mondo degli affetti subirà scossoni mentre qualcuno di voi contatterà con enti ospedalieri. Accadimento richiedente un brindisi per festeggiare.

CAPRICORNO: Tira aria di concitazione dalle vostre parti … Sarà per la dissonanza di Giove, per dei posticipi, dei contrattempi o un inconveniente, fatto sta che apparirete agitati ed immusoniti. Soltanto qualche nativo esulterà per un esito, una delucidazione, il lenimento di un disturbo, un gradito pensierino, una visita o una vera dimostrazione di amicizia. Preparatevi inoltre ad accogliere notizie inattese e ad un paio di buffe sorprese. Week end bizzarro.

ACQUARIO: Le stelle, monelle e pazzerelle, renderanno offuscata la rotta al punto di non capire dove si stia dirigendo la barchetta dei vostri sogni… Qualcheduno resterà maluccio per un’ingiustizia, altri si agiteranno per un qualcosa spuntato improvvisamente, altri ancora dovranno moderare i toni per non creare tensioni. Mantenete una promessa e non negate un favore quando vi verrà umilmente chiesto…Variazioni da apporre ad una stanzetta e domenica un po’ stralunata.

PESCI: Vi state tirando su una costolina e in ciò l’appoggio di un’encomiabile soggetto risulterà preziosissimo… Si dice che chi “trova un amico trova un tesoro” beh… nel vostro scrigno sono in pochi quelli su cui contare ma quei pochi teneteveli stretti… Se la digestione è lenta provate a bere, prima di andare a nanna, una tisana a base di miele e tiglio: fungerà da calmante naturale…In fatto di acquisti state all’erta: qualcuno potrebbe gabbarvi con estrema destrezza…

E fu così che dall’amplesso del Sole con la Luna nacquero le stelle…