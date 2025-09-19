Al San Barnaba torna Sconfini, una stagione di spettacoli ancora più ricca per Mirafiori Sud

Per il terzo anno consecutivo il Teatro San Barnaba di Mirafiori Sud si conferma punto di riferimento per lo spettacolo dal vivo. L’associazione OltrePalco rilancia con una nuova stagione teatrale dal titolo Sconfini, un cartellone che intreccia linguaggi e generi diversi, pensato per un pubblico ampio ed eterogeneo.

Nata in periferia, ma costruita sui valori della cittadinanza attiva e dell’inclusione culturale, la rassegna non si limita a proporre spettacoli: vuole essere un’esperienza che mette al centro il dialogo tra attore e spettatore, con l’obiettivo di spingersi oltre i limiti, immaginativi e sociali.

"Riuscire a costruire una rassegna per tre anni consecutivi, senza fondi e risorse, è significativo - racconta il direttore artistico Davide Di Gregorio -. Non vogliamo che il pubblico resti passivo, ma che diventi parte dell’esperienza, con senso critico e partecipazione".

Il cartellone

Il via è fissato per sabato 25 ottobre con Senza Senso Show. Storie d’Amore, Catene e Violini della compagnia Briganti Next, seguito il 1° novembre da Pasolini50, evento speciale dedicato allo scrittore e regista, con teatrodanza, installazioni multimediali e l’accompagnamento musicale del duo di chitarristi Fabio Renda e Beniamino Trucco.

Il mese si chiude il 28 novembre con Civico 82, commedia musicale sul tema della violenza di genere, mentre il 13 dicembre arriva il Christmas Show, cabaret natalizio firmato OltrePalco e Briganti.

Nel 2025 la programmazione prosegue con Liminale (24 gennaio, Giornata della Memoria), Passo a due (14 febbraio, San Valentino a teatro), Che lingua! (28 febbraio), Ofelia VS Perpetua (7 marzo, Giornata internazionale della Donna), fino agli eventi di primavera: I due Me (25 aprile), Quelli che arrivarono dopo (9 maggio) e L’incompiuta (2 giugno, Festa della Repubblica).

Novità per famiglie

Dal 2026 il teatro aprirà anche ai più piccoli con una rassegna pomeridiana dedicata a bambini e famiglie. Protagonisti i personaggi Robotman e Dottor Mouse, impegnati in avventure teatrali che parlano di bullismo, ambiente e genialità umana. Date fissate per il 9, 16, 23 e 30 gennaio.

A febbraio, invece, spazio a C’era una volta Nino. Vita di Antonio Gramsci attraverso le sue favole, spettacolo scritto e interpretato da Manuela Marascio, che porterà sul palco un Gramsci inedito e narratore di fiabe. All'evento presenti i consiglieri della Circoscrizione 2, Giovanni Caci e Stefania Pisano.

"Questa rassegna teatrale sarà un volano fondamentale per il territorio di Mirafiori Sud - così il vicecapogruppo del Pd, Caci -, una parte del territorio che fino a oggi non aveva un vero e proprio polo teatrale. Mi piace immaginare un luogo dove la comunità si ritrova, dove le relazioni si intrecciano e dove nascono nuovi progetti. L'obiettivo è chiaro: avere un attivatore di cultura, con una particolare attenzione ai giovani del quartiere e a quelli emergenti. Crediamo che il teatro possa essere il motore di un futuro più dinamico e coeso".