Gaza, voci dal conflitto: a Cambiano arriva il giornalista Farid Adly

Un’occasione rara per ascoltare dalla viva voce di un testimone diretto cosa accade oggi nella Striscia di Gaza. Mercoledì 1° ottobre 2025, alle ore 21, la Biblioteca Civica “Angelo e Stefano Jacomuzzi” di Cambiano ospiterà il giornalista e attivista Farid Adly per una serata pubblica dedicata al conflitto israelo-palestinese.

L’incontro, dal titolo "In dialogo con Farid Adly", offrirà uno sguardo aggiornato e documentato su uno dei fronti più drammatici dello scenario internazionale. Fondatore dell’associazione e rivista online Anbamed APS per la Multiculturalità, Adly segue quotidianamente l’evolversi del conflitto, mantenendo un filo diretto con Gaza e raccontando la realtà della popolazione civile e delle iniziative di solidarietà in corso.

La serata è promossa da un gruppo di cittadini che, da giugno, tiene un presidio settimanale a Cambiano per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese e denunciare il silenzio delle istituzioni.

L’ingresso è libero. Appuntamento in via Lagrange 1, nella sede della Biblioteca Civica.