Tommaso Paradiso, La Rappresentante di Lista e Giorgio Chiellini: i nuovi tasselli dei Chora & Will Days

Si aggiungono nuovi tasselli alla prima edizione del festival Chora & Will Days che si svolgerà a Torino dal 26 al 28 settembre.

Il palinsesto dei Chora & Will Days intreccerà i diversi “tempi” della nostra società. Tra gli appuntamenti già annunciati: il tempo dei corpi, con Francesca Mannocchi e Simone Pieranni; il tempo della vita e della sua fine, nel confronto tra Marco Cappato e don Carmine Arice; il tempo delle guerre, con Cecilia Sala e Simone Pieranni; il tempo dell'emergenza, con Paolo Giordano, Benedetta Tobagi ed Emergency; amore ai tempi dell'apocalisse, con Valeria Montebello; fino al tempo dell’immagine, con Mario Calabresi e le foto di Sebastião Salgado in un racconto immersivo che intreccia parole, fotografie e musica.

Aperture, chiusure e novità del programma

Il festival si aprirà alle OGR Torino, venerdì 26 settembre con Il tempo supplementare: Giorgio Chiellini e il giornalista Angelo Carotenuto rifletteranno su tempo, resilienza e seconde possibilità a partire dal calcio.

La chiusura, domenica 28 settembre, sempre alle OGR Torino, vedrà sul palco Mario Calabresi con il talk Svegliarsi all’alba: la fatica e l’errore. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro, dialogherà insieme alla psichiatra e psicoterapeuta Sandra Sassaroli (Presidente in THERAPY e Gruppo Studi Cognitivi), su come trasformare fatica e paura di sbagliare in occasioni di crescita. Prima di questo momento, una riflessione sul dilemma fra città e campagna fra lo scrittore Jonathan Bazzi e il cantante Maurizio Carucci (Ex Otago) e un dialogo sul tempo dell’economia fra Guido Brera e Riccardo Haupt, per una puntata live del podcast Actually.

Sabato 27 settembre, al centro della scena alle OGR Torino, il dialogo Il tempo dell’immaginazione tra Tommaso Paradiso e Paolo Giordano, dedicato al processo creativo, tra intuizioni rapide e attese necessarie.

Un regalo speciale per la community: il concerto gratuito de La Rappresentante di Lista, sabato 27 settembre alle 21:00 presso Hiroshima Mon Amour.