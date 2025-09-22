Castagnole Piemonte inaugura i suoi ‘Paperotti’

Da domani ‘I Paperotti’ apre le sue porte. Il nuovo asilo nido di Largo Dietro Castello 60 a Castagnole Piemonte è stato inaugurato stamattina, lunedì 22 settembre, con una cerimonia all’interno della palestra del vicino Polo scolastico e il taglio del nastro di fronte alla struttura, con visita dei locali.

“Il nido sorge al posto dell’ex asilo – dettaglia il sindaco Mattia Sandrone –. E ha 30 posti”. Per 10 anni è affidato in gestione alla società ‘I Paperotti’ di Alessia Castellano e Francesca Ferrero, che dal 2008 gestiscono una struttura omonima a Osasio.

La cerimonia ha visto presente, come due anni fa, il presidente della Regione Cirio, il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco, la consigliera regionale Marina Bordese e la parlamentare Daniela Ruffino.

L’intervento è costato 1.450.000 euro, di cui circa 1,15 milioni finanziati dal Pnrr e il resto da fondi del Gse (Gestore dei servizi energetici) e del Comune. Il progetto è stato redatto dallo studio Settanta7 di Torino e i lavori realizzati dalla Terra Costruzioni di Beinasco.

Nelle prossime settimane, invece, verrà completato l’esterno con un’area giochi per diverse fasce di età che si integra con quella esistente.

Nel suo intervento, il sindaco, ha rivolto una dedica ai bimbi di diverse zone del mondo, dall’Ucraina alla Striscia di Gaza, che “strutture simili non le possono frequentare”.