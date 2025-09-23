Riapre Meteorlab, il laboratorio sotterraneo del Monte dei Cappuccini per lo studio delle meteoriti

Inaugura mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 11 presso l’Aula Blu del Palazzo del Rettorato (via Verdi 8/via Po 17) la mostra Le meteoriti e i segreti del Sistema Solare. Dallo spazio al Laboratorio sotto il Monte dei Cappuccini (METEORLAB), organizzata in occasione della riapertura del Laboratorio che verrà dedicato ai fisici Carlo Castagnoli e Giuliana Cini.

Nato negli anni Sessanta su iniziativa di Carlo Castagnoli e diretto fino al 2005 da Giuliana Cini con la collaborazione di Giuseppe Bonino e Alberto Romero, il Laboratorio dei Cappuccini (ora METEORLAB) è stato il primo centro di ricerca sotterraneo in Italia. Realizzato a 30 metri di profondità all’interno di un ex rifugio antiaereo ricavato nel 1943 sotto il Monte dei Cappuccini, ha ospitato esperimenti pionieristici di fisica cosmica ed è diventato un punto di riferimento internazionale per lo studio delle meteoriti e della paleoclimatologia.

L’inaugurazione si terrà alla presenza del Rettore dell’Università di Torino, Stefano Geuna, della responsabile scientifica del laboratorio Carla Taricco (Dipartimento di Fisica, Università di Torino) e del M° Giulio Castagnoli (Conservatorio “G. Verdi” di Torino).

La mostra costruisce un percorso che accompagna il visitatore alla scoperta delle varie interpretazioni storiche di queste ‘pietre cadute dal cielo’, delle caratteristiche che le differenziano dalle rocce terrestri, dei grandi impatti avvenuti, sottolineando il loro ruolo di testimoni del passato. Gli asteroidi, da cui le meteoriti provengono, conservano infatti memoria della composizione originaria del Sistema Solare e ciò li rende fonti di informazioni preziose e uniche sulla sua formazione e sull'origine della vita. Il percorso illustra inoltre le particolari ricerche condotte dal METEORLAB basate sulle meteoriti falls (viste cadere) che permettono di ottenere informazioni sull’attività del Sole nei secoli passati.

Presso il METEORLAB è allestito anche un percorso di visita che amplia gli argomenti trattati nella mostra in Rettorato e approfondisce la storia dei rifugi antiaerei di Torino, in particolare di quello dei Cappuccini illustrata con riproduzioni di foto e documenti d’epoca. Grazie al supporto dell'Università di Torino, della Fondazione Compagnia di San Paolo e in collaborazione con Infini.to (Planetario di Torino e Museo dell'Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari”) il percorso verrà aperto alle scuole primarie e secondarie a partire dall’anno scolastico in corso e, in giornate dedicate, anche al pubblico che si potrà iscrivere sul sito del METEORLAB.

Il 24 settembre, dopo l’inaugurazione, sarà inoltre possibile prenotare una visita guidata al Laboratorio e al rifugio antiaereo che si svolgerà a partire delle ore 14.