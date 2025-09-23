Una Notte all'Areo Club Torino: la pista dell’aeroporto si trasforma in una mostra a cielo aperto

Sabato 27 settembre Club Silencio atterra all’Aero Club Torino, l’unico aeroporto in città a Torino, per una serata turbolenta e ricca di emozioni tra la mostra di aerei privati, Klaud in consolle e i test drive a quattro ruote direttamente sulla taxiway.



Da non perdere, inoltre, l’occasione di vincere durante la serata una breve esperienza di volo* sui cieli di Torino!



Dalle 18 a mezzanotte la pista dell’aeroporto si trasforma in una mostra a cielo aperto: aerei storici e contemporanei da vedere da vicino e da scoprire attraverso i racconti dei soci che ne racconteranno le specifiche tra aneddoti e storie di volo. Un’opportunità speciale per visitare uno dei siti storici dell’aviazione italiana, presente dal 1908 e tuttora protagonista tra formazione, passione e intrattenimento.



Sulla taxiway, invece, l’esclusivo test drive a quattro ruote con le vetture di LocautoDue: sarà possibile testare le auto direttamente sulla pista di rullaggio mentre in consolle ci sarà la selezione musicale di Klaud, un set immersivo che spazia tra elettronica e house. Non mancheranno i giochi a tema, le proposte food dei food truck e il lounge bar curato da Club Silencio.