Quattro giorni di lezioni all'aperto per protestare contro tagli e precariato nell'Università

Un professore che spiega, decine di studenti che ascoltano, seduti in piazza: sono iniziate le lezioni a cielo aperto all'Università di Torino, per puntare i riflettori contro la precarietà dei ricercatori e dei giovani docenti. L'iniziativa è portata avanti dall'Assemblea Precaria Universitaria, formata da dottorandi, professori a contratto e assegnisti di ricerca che da quasi un anno protestano contro la situazione di instabilità all'interno delle università italiane.

L'iniziativa da oggi a venerdì

Da questa mattina fino a venerdì, più di 100 lezioni saranno tenute all'aperto, in oltre 20 luoghi accessibili della città come piazza Vittorio, piazza Valdo Fusi o i Giardini Reali. La proposta è stata approvata dal consiglio di dipartimento di Culture, Politiche e Società e hanno aderito più di 70 docenti strutturati per 66 insegnamenti.

Una protesta alternativa, senza bloccare le lezioni ma spostandole sotto gli occhi di tutti per mettere in luce le condizioni dei precari. Dall'assemblea parlano di 700 ricercatrici e ricercatori che non vedranno rinnovato il loro contratto o gli assegni di ricerca in corso.

Una protesta alternativa

La causa? Le risorse messe a disposizione dal Governo, molto al di sotto della media europea e considerate insufficienti per coprire il fabbisogno di questo tipo di figure che sostengono gran parte degli insegnamenti universitari in condizioni di vita poco dignitose.

I precari denunciano anche l'introduzione della tassazione sulle borse di ricerca entrata in vigore da questa estate, che non è stata accompagnata da un aumento adeguato dei finanziamenti alle università.