Allo studio piattaforme rialzate per la messa in sicurezza della Sp 23 di Sestriere

Si è parlato dell’eventuale realizzazione di quattro piattaforme rialzate sulla Strada Provinciale 23 del Sestriere nell’incontro che, nell’ambito dell’iniziativa “Comuni in linea”, il Vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo ha avuto lunedì 22 settembre con il Vicesindaco di Usseaux, Umberto Gramaglia, e con il Consigliere comunale di maggioranza Francesco Maria Macchioni. Le piattaforme rialzate di cui l’amministrazione comunale auspica la realizzazione contribuirebbero a rendere sicura la circolazione nelle frazioni di Pourrieres e Fraisse, attraversate dalla Provinciale 23, favorendo il rispetto dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada, a vantaggio soprattutto dei pedoni che devono attraversare un’arteria molto trafficata nelle giornate di maggior afflusso turistico. Il Vicesindaco Suppo ha preso atto delle proposte degli amministratori comunali e si è impegnato ad esplorare le possibilità di autorizzare e finanziare le opere.



La proposta del Comune di Usseaux alla Città metropolitana è quella di realizzare attraversamenti pedonali rialzati di 7 centimetri dal piano stradale, che obblighino i conducenti a rallentare, con rampe di accesso e di discesa lunghe 1 metro e un tratto di 12 metri in piano. Le piattaforme dovrebbero essere larghe 7 metri e occupare l’intera sede stradale, impedendo l’aggiramento dei tratti rialzati. Secondo il computo metrico estimativo realizzato da un tecnico incaricato dal Comune la realizzazione dei nuovi attraversamenti comporterebbe un investimento pari a 50.800 euro. I tecnici incaricati dal Comune di Usseaux hanno ipotizzato la realizzazione di attraversamenti pedonali colorati con vernice bianca riflettente al centro della piattaforma.