Gli alberi di corso Belgio tornano in Comune: quasi mille firme per chiedere più verde e meno tagli

Al Centro Incontri di corso Belgio 91 grande partecipazione durante il Diritto di Tribuna del Consiglio comunale, moderato dalla vicepresidente Ludovica Cioria. Al centro del confronto la petizione presentata dal Comitato "Salviamo gli Alberi di corso Belgio", che ha raccolto 949 firme per chiedere la ricostituzione delle alberate cittadine e un deciso incremento del trasporto pubblico.

Alberi abbattuti e mai sostituiti

La mobilitazione nasce da una constatazione semplice: in corso Belgio negli ultimi vent’anni sarebbero stati abbattuti 160 alberi, pari al 33% della dotazione verde complessiva. Di questi, almeno 120 non sarebbero mai stati sostituiti, lasciando scoperto un patrimonio verde fondamentale per la salute pubblica.

"Il 3 settembre del 2024 abbiamo presentato una petizione al sindaco e alla giunta, ma a cui non è mai arrivata una risposta – ha spiegato Anna Maria Cebrelli, tra le prime firmatarie – Questi punti sono stati ripresi e abbiamo allargato la petizione che oggi presentiamo con 949 firme convalidate. I focus sono: alberi, trasporti e punti strategici".

"Gli alberi – aggiunge – non sono arredi urbani ma esseri viventi che garantiscono servizi ecosistemici fondamentali: assorbono CO2, raffreddano l’aria, proteggono dai rumori e migliorano la qualità della vita. Tagliarli significa cancellare, in un colpo solo, benefici ambientali e sociali difficili da rimpiazzare".

La richiesta: ripiantare, stop a potature drastiche e spostare il tram

I promotori chiedono innanzitutto di ripristinare subito gli alberi mancanti e, parallelamente, di valutare lo spostamento della linea tranviaria al centro della carreggiata. Una soluzione che, a loro dire, ridurrebbe la frequenza delle potature drastiche e migliorerebbe il benessere delle piante, con effetti positivi anche sulla qualità dell’aria.

La petizione invita inoltre a limitare abbattimenti e potature solo ai casi indispensabili, ovvero per alberi a rischio crollo o colpiti da malattie contagiose. Viene chiesto anche di rispettare il periodo di nidificazione degli uccelli, dal 1° marzo al 31 agosto, evitando in quei mesi qualsiasi intervento invasivo.

Il destino del legno abbattuto

Altro tema sollevato riguarda l’uso del legno: i promotori chiedono al Comune di impedire che i tronchi finiscano nelle centrali a biomassa o trasformati in pellet, con conseguente aumento delle emissioni di CO₂. L’alternativa indicata è un riuso virtuoso attraverso compostaggio e processi di riciclo.

"Vorremmo che il Comune si impegnasse a chiedere alle aziende che il materiale tagliato non finisca a pellet – aggiunge Cebrelli – poiché vengono incentivate le potature più profonde che creano più materiale ma danneggiano la pianta".

Pochi addetti e gestione esternalizzata

Dietro la petizione c’è anche una forte critica alla comunicazione istituzionale, giudicata poco limpida e troppo sbilanciata a favore di progetti già decisi o di dati poco trasparenti. "Partecipazione non significa dire sì a cose già scritte", si legge dai firmatari, che chiedono di essere coinvolti sin dall’inizio, e non a giochi fatti.

"I dati generali del Comune su tutta la città non si sa siano aggiornati o meno. In una seduta della VI Commissione comunale del 26 gennaio 2023, il dottor Cirulli aveva detto che gli addetti comunali alle alberate sono 13-14, mentre nel 1995 erano dieci volte di più – ha dichiarato Javier Scordato, tra i promotori – Se è così, oggi c’è un addetto ogni 10.500-11.300 alberi in città, uno ogni 27.000-29.000 se includiamo i boschi. La gestione è quindi quasi totalmente esternalizzata e il personale pubblico è chiaramente insufficiente".

L’intervento della Circoscrizione

"Come Circoscrizione ci interfacceremo con il Comune e, in base alle interlocuzioni, capiremo l’andatura del progetto – ha commentato la coordinatrice al Verde della Circoscrizione 7, Marta Sara Inì – La priorità sarà data alla riqualificazione della pavimentazione per eliminare le barriere architettoniche e rendere percorribile e accessibile la viabilità a tutti e tutte".

Prossima tappa: l’udienza in Comune

Infine, la petizione è stata consegnata ufficialmente al Consiglio comunale e verrà discussa in maniera più approfondita in una seduta già calendarizzata: l’appuntamento è per giovedì 9 ottobre alle 16:30 a Palazzo Civico, quando i promotori porteranno le loro ragioni direttamente davanti ai consiglieri.