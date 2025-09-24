 / Economia e lavoro

24 settembre 2025

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Torino: aperte le selezioni per 60 nuovi posti di lavoro

Aperte le selezioni online per individuare i candidati del punto vendita che arriverà sotto la Mole. Nel 2025 sono previsti 5000 nuovi ingressi

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Torino e cerca 60 persone che potranno entrare a far parte dell’azienda. Sono aperte le selezioni online per individuare i candidati che potranno parteciperanno alla tappa di Torino del McDonald’s Job Tour, che si terrà nella seconda metà di settembre. 

Entro il 25 settembre, i candidati interessati a lavorare per il nuovo ristorante McDonald’s di Torino potranno partecipare alla prima fase di selezione sul sito McDonalds.it rispondendo a un questionario e inserendo il proprio curriculum vitae. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali.

Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Torino, McDonald’s è alla ricerca di 60 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2025 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.

