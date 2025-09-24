"On the road", dal 25 settembre lo sport "non convenzionale" torna protagonista a Torino

Da domani, giovedì 25 settembre, fino a sabato 27 settembre compreso, torna al Parco Michelotti di Torino ‘On The Road – Torino Street Sports Festival’, la manifestazione che promuove gli sport non convenzionali e di strada.

Saranno tre giornate dedicate alla pratica di attività sportive gratuite, in cui sarà possibile conoscere e provare varie discipline, sotto la guida di istruttori qualificati messi a disposizione dalle 11 associazioni coinvolte. Ci si potrà cimentare in orienteering, arrampicata sportiva, acrobatica, street skate, surf skate, longboard, pattinaggio, hitball, ciclismo, parkour e ultimate frisbee.

Il programma prevede che le prime due giornate, giovedì 25 e venerdì 26 settembre, siano dedicate alle scuole secondarie di primo grado. Oltre 900 ragazze e ragazzi animeranno il parco di corso Casale, dalle 9 alle 16.30, impegnandosi nelle diverse pratiche sportive proposte.

Ad aprire l'evento, giovedì alle 9.30, ci sarà Carlotta Salerno, assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino: "La sperimentazione avviata lo scorso anno per il coinvolgimento delle scuole ha portato a risultati oltre ogni nostra aspettativa. Abbiamo quindi raddoppiato le giornate, per permettere ad un numero ancora più alto di ragazze e ragazzi di partecipare e l'adesione ha superato quota 900. Siamo orgogliosi del risultato, poiché è il segnale che la comunità educativa vede nello sport, e soprattutto negli sport di strada, un veicolo di inclusione, di aggregazione e di crescita. Un grande ringraziamento al Comitato Event 5 che ogni anno rende il festival sempre più ricco e partecipato”.

Nella giornata di venerdì inoltre, a partire dalle 16.30, il palco centrale del festival ospiterà un concerto live con alcune giovani band emergenti della scena musicale torinese: Eden for all, I Jolie, Tuan & the Ejot, Malaika Msigwa, Sara Miglietti.

Sabato 27 settembre la manifestazione si aprirà a tutta la cittadinanza: dalle 10 alle 18 sarà possibile partecipare liberamente a tutte le attività sportive, sempre sotto la supervisione degli istruttori. La giornata sarà inoltre arricchita da esibizioni, contest e talk con le associazioni sportive, oltre a workshop artistici curati da Il Cerchio e le Gocce e Monkeys Evolution.

A supportare e accompagnare il pubblico nella scoperta delle varie discipline un ricco network di associazioni del territorio: Verticallife guiderà le attività di orienteering e acrobatica, mentre Sasp si occuperà dell’arrampicata sportiva; gli appassionati di skate potranno confrontarsi con 4Wheels per lo street skate, Surf In Town ASD per il surf skate e Longboard Crew Italia A.S.D. per il longboard; per il pattinaggio ci sarà il contributo di ASD Pattinatori San Mauro, mentre ASD Sinombre si dedicherà all’hitball; Motovelodromo Torino SSD a RL accompagnerà i partecipanti nelle prove di ciclismo e mountain bike, Parkour Torino proporrà il parkour, e Ultimate si occuperà dell’ultimate frisbee.

On The Road è pronto così per confermarsi anche quest’anno appuntamento imperdibile per chi vuole scoprire nuovi modi di fare sport, divertirsi e vivere la città all’aria aperta.c